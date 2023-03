Noemi Bocchi sui social prima di entrare in sala operatoria

Noemi Bocchi si è operata, ha avuto paura ma prima di entrare in sala operatoria ha anche scattato delle foto

Per Noemi Bocchi oggi era il gran giorno, il giorno dell’operazione, la scelta definitiva per dire addio al suo problema di salute, alla diastasi addominale. Dopo 8 anni di continui problemi la compagna di Francesco Totti ha capito cosa doveva affrontare, quale fosse il suo reale problema. In poche settimana ha poi condiviso sui social la sua situazione, ha preferito dire tutto prima che il gossip potesse immaginare chissà che cosa. Noemi Bocchi questa mattina è entrata in sala operatoria sorridendo ma di paure ne ha avute tante in questi mesi. Ha pensato a lungo se farsi operare o meno e alla fine si è affidata al chirurgo Giovanni Giugliano. E’ lui che Noemi Bocchi ha voluto presentare e ringraziare sui social prima dell’operazione.

Noemi Bocchi si è operata

“Scendiamo in sala operatoria” ha commentato la compagna di Francesco Totti sorridente accanto al medico poco prima dell’intervento. Già pronta ha voluto pubblicare la foto che darà magari coraggio anche ad altre donne. E’ lo scatto che toglie ogni dubbio su ciò che aveva raccontato la Bocchi. Come sempre non tutti credono a ciò che le persone note raccontano sui social ma Noemi Bocchi soffre davvero di diastasi addominale, come ha raccontato lei stessa in un lungo post.

Aveva paura, l’aveva confidato raccontando il suo percorso, l’incomprensione anche dei medici, perché di diastasi addominale si parla da poco tempo. Non tutte le donne che ne soffrono sanno che è quello il reale problema di tanti disturbi. La diastasi addominale è la separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale. E’ un problema che in genere si presenta dopo la gravidanza, che il più delle volte si risolve in modo spontaneo ma a volte è necessario invece intervenire con un’operazione, come nel caso di Noemi Bocchi.

Tra i problemi che può causare la nausea, dolori addominali, incontinenza, difficoltà digestive, mal di schiena. Non è quindi solo un problema estetico di gonfiore evidente, ma ci sono tanti problemi che messi insieme possono anche alterare e di molto la qualità della vita. C’è chi sui social ha ringraziato la compagna di Totti per il suo racconto, per avere condiviso tutto, c’è chi invece non le crede e pensa che l’operazione sia solo un problema estetico da risolvere. Forse con la presenza del chirurgo accanto a lei qualcuno tacerà.