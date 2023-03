Belen Rodriguez torna sui social e parla di famiglia ma Stefano non c’è e i follower mormorano

Belen torna sui social e pubblica una dolce foto con i suoi figli ma non mancano le critiche e gli attacchi: ecco il motivo

Ennesima crisi per Belen Rodriguez e Stefano de Martino? Non abbiamo nessun motivo per pensarlo eppure è bastata una foto pubblicata dalla conduttrice ieri sui social, per riaccendere il gossip. Della serie: come la fai sbagli. Belen è stata assente dai social per oltre 48 ore e molti follower si sono preoccupati soprattutto perchè la conduttrice ha saltato la diretta de Le Iene di martedì sera, senza dire nulla. Di solito informa le persone che la seguono e spiega il perchè di tante cose. In diretta su Italia 1, è stato detto che Belen non stava bene ma nessun’altra informazione. La Rodriguez non ha commentato, non ha scritto nulla, non si è mostrata nelle storie, fino alla tarda serata di ieri, quando ha prima pubblicato alcune immagini dei suoi figli e poi alcune immagini della sua collezione di abiti. Ma c’è stata una foto in particolare che ha attirato l’attenzione e va detto, anche i commenti molto cattivi di chi la segue. Belen infatti, si è mostrata con le mani in pasta, insieme a Santiago e alla piccola Luna. E ha scritto: “La famiglia ti dà sempre la forza” lasciando quindi immaginare che ha attraversato un momento delicato, forse per via di un piccolo problema di salute che le ha impedito anche di essere a lavoro. Quello che però ha stupito tanti fan della bella argentina è che abbia parlato di famiglia, senza che però nella foto in questione, ci fosse Stefano de Martino… Non sono mancati i commenti, le accuse, le insinuazioni…

Belen Rodriguez e l’ennesimo attacco sui social

C’è chi commenta in modo pieno d’amore: “Di qualsiasi forma, colore, numero di componenti, sesso dei genitori essa sia composta, la famiglia è sempre il rifugio sicuro, la fonte di sicurezza!” ma c’è anche chi tira fuori tutta la sua frustrazione. “E Stefano non fa parte di questa famiglia” chiede un follower e un altro insinua che Stefano non faccia più parte di questa famiglia e che l’abbia lasciata…Per fortuna ci sono anche le persone che ricordano che De Martino è impegnato in giro per l’Italia con il suo tour teatrale, visto che lavora, e anche tanto. E che una foto senza di lui, non significa assolutamente nulla.