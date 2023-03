Rosa Perrotta sconvolta per il pericolo dei palloncini: i figli ci hanno sempre giocato

Rosa Perrotta si sente una miracolata, solo adesso ha capito quanto sia pericoloso quel gioco con i palloncini per i suoi figli

Rosa Perrotta è sconvolta, spaventata, si sente una miracolata, ringrazia i follower che l’hanno avvisata del pericolo dei palloncini, di quanto sia rischioso che i suoi figli continuino a giocare in quel modo con i palloncini. Tutti i bambini giocano con i palloncini ma quando sono molto piccoli vanno sempre tenuti sotto continuo controllo. Rosa Perrotta divertita ha mostrato le immagini de suoi figli che giocavano, in particolare il piccolino che affondava il suo viso nel palloncino a terra. Quanta dolcezza ha visto la Perrotta nel gioco del suo bambino ma i follower l’hanno avvisata, le hanno inviato una serie di messaggi, le hanno fatto capire che era sbagliato che lo lasciasse affondare il viso in quel modo schiacciando così forte il palloncino.

Rosa Perrotta ringrazia tutti

“Solo in questo momento grazie ai vostri messaggi, a questi messaggi, perché questo è il lato bello e positivo dei social, della condivisione perché si imparano condividendo tante cose. Dicevo sto imparando solo ora, cioè sto prendendo solo adesso coscienza della pericolosità dei palloncini. Non ci avevo mai riflettuto sulla pericolosità di un palloncino che esplodendo può perdere pezzetti che possono finire ovunque compresa la bocca del bambino e quindi la gola e quindi provocare… non ci voglio neanche pensare… perché io fino ad oggi li ho fatti giocare sempre non avendo proprio minimamente idea. Sono sempre molto attenta ma non ci ho mai pensato non lo sapevo, lo sto imparando oggi quindi, grazie mille”.

Rosa Perrotta è certa che non farà mai più giocare i suoi figli con un palloncino. Ma adesso esagera, da un eccesso all’altro. “Da questo momento in poi banditi a casa mia i palloncini. Mentre leggevo i vostri messaggi, perché me ne sono arrivati un po’ in cui si diceva ‘attenta ai palloncini che sono pericolosi’”. Poi alla Perrotta è arrivato un messaggio che l’ha sconvolta davvero, quello che riferiva della morte di un bambino di 7 anni soffocato dai pezzetti di un palloncino esploso.

“Ovviamente sono andata subito a smanettare su Google a vedere quanto fosse pericoloso e mi sono subito sentito tipo miracolata, cioè mi sono sentita malissimo, ansia generale. Mi sono sentita una super miracolata col fatto che fino a oggi non sia successo nulla e quindi, vi lascio immaginare… Perché ripeto che io non ero a conoscenza, non avevo mai preso in considerazione la questione ma immagino come me tante mamme quindi, facciamo attenzione. Ecco condivido l’importanza di questa notizia con voi ma mai più a casa mia un palloncino, mai fino a trent’anni”.