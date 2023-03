Sarah Nile è nata sua figlia: parto cesareo d’urgenza, spiega cosa è successo

E' nata la figlia di Sarah Nile ma è stato necessario il cesareo d'urgenza

Sarah Nile è diventata mamma per la seconda volta. E’ nata la sua bimba dopo il primogenito Noah; è nata con un parto cesareo d’urgenza. La modella ed ex gieffina ha spiegato sul suo profilo social cosa l’aveva allarmata, come ha fatto a capire che c’erano dei problemi. La ginecologa ha fatto il resto, ha capito che dovevano intervenire subito. Non è stato un percorso semplice per Sarah Nile, diventare mamma per la seconda volta, realizzare il suo desiderio e quello di suo marito, Pierluigi Montuoro. La figlia di Sarah Nile si chiama Evah, è nata il 19 marzo ma la sua nascita era prevista tra qualche giorno. Un dolcissimo video su Instagram mostra i primi dolcissimi momenti tra madre e figlia, la piccola è appena nata, una gran sorpresa ma anche tanta paura.

“Primi attimi di Vita – scrive la Nile – Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancora prima nascere. Non dovevamo conoscerci ieri ma non sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata. Prontamente e saggiamente il mio dott del cuore ha deciso di fare un cesareo d’urgenza…” il timore che fosse accaduto qualcosa, l’operazione d’urgenza e poi il pianto della sua bambina.

“Avevi due giri di cordone, uno attorno al collo. Con te Evah , che sei la mia seconda figlia arcobaleno un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto”. Sarah Nile aveva già confidato che per avere sua figlia è ricorsa alla procreazione assistita mostrando tutta la sofferenza sul suo volto.

“La PMA e’ un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio, non vergognatevi mai di quello che state vivendo sarà la vostra forza. La vita e’ meravigliosa e io gliene sono grata” ha proseguito nel suo post l’ex gieffina. Oggi è ancora più convinta di avere fatto la scelta giusta, felice.

“Ho dovuto ricominciare tante volte ma ho un carattere tosto, sono ostinata e non mi arrendo. Nonostante questo, è stato devastante” ha raccontato qualche mese fa svelando che era finalmente incinta, che il suo sogno si stava realizzando, che non era stato semplice.