Belen è tornata a Le Iene: “Ho avuto bisogno di fermarmi”

Dopo il malessere Belen Rodriguez è tornata a Le Iene e spiega cosa è successo

Come previsto e anticipato Belen Rodriguez è tornata a Le Iene. Dopo l’assenza di martedì scorso stasera è Belen a condurre il programma di Italia 1. Come sempre bellissima e di nuovo in gran forma è pronta al suo posto, sorridente spiega cosa è successo. La scorsa settimana senza anticipo Belen Rodriguez è stata sostituita da Claudio Santamaria, all’attore il compito di raccontare che la showgirl e conduttrice non stava benissimo. Tutta colpa della salute ma senza aggiungere altro sul malore, sul cosa fosse realmente accaduto. Così qualcuno ha anche immaginato che fosse una scusa, una bugia per nascondere magari una discussione tra Belen e qualcuno delle iene, un po’ come è accaduto a Teo Mammuccari. Invece, il programma inizia e Belen Rodriguez saluta tutti, è tornata a Le Iene e spiega che ha avuto bisogno di fermarsi.

Belen spiega perché martedì scorso non era a Le Iene

Saluta il pubblico, ringrazia tutti: “Settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito, che naturalmente come sapete è Le Iene, e qualcuno l’ha notato e mi ha anche scritto ‘tutto bene Belen?’. Non vi ho risposto ma lo faccio ora”.

E’ vero, Belen ci ha messo un po’ di giorni prima di tornare sui social e non ha detto nulla sul come stava e sul perché dell’assenza dal suo programma. Ha però confidato che la sua forza resta sempre la famiglia. Ha anche smentito i pettegolezzi sulla crisi con Stefano De Martino. L’amore non c’entra nulla questa volta, Belen davvero non è stata bene.

“Adesso sì, sto bene” conferma e aggiunge: “Ma ho avuto bisogno, insomma, di fermarmi per qualche giorno e di rispettare la macchina e di fare il tagliando perché in fondo è una macchina di una certa età e quindi abbiate un po’ di pazienza”. Così facendo fa sorridere tutti Belen, non dice molto ma conferma che adesso va tutto bene, che è tornata. Presenta gli ospiti della puntata e il passato è già dietro le spalle. Può capitare a tutti di avere bisogno di fermarsi e lei ci ha scherzato su ma l’ha detto.