Belen pubblica le foto più belle: è la sua dichiarazione d’amore

Stefano è tornato e Belen mostra le foto più belle con De Martino e i figli, di sera prima di dormire

Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno di tutto per stare insieme e di certo non si annoiano passando da Milano a Napoli e poi in giro tra brevi fughe di famiglia e d’amore. Eventi speciali da festeggiare al lago o al mare ma Stefano De Martino è in giro con il suo show in teatro e poi ci sono gli impegni in tv. Belen Rodriguez impegnata come lui, solo un pizzico di meno, impegnata con i suoi tanti lavori, non solo con Le Iene. A intervalli regolari la cronaca rosa parla di una loro presunta crisi e ogni tanto Belen e Stefano smentiscono. Di recente è stato il conduttore ex ballerino a svelare a tutti che l’amore tra lui e la mamma di suo figlio dura e vola alto. Adesso tocca a Belen, che si è ripresa dopo il malore che l’ha tenuta lontana dalla conduzione delle iene. Dopo avere festeggiato il compleanno di Cecilia Rodriguez la coppia si è riunita, Stefano ha un attimo di pausa e il punto di incontro è la loro casa a Milano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino finalmente insieme

Stefano De Martino è tornato a casa dopo le varie date a teatro. E’ nella sua casa, nell’appartamento che condivide con Belen e con lui c’è tutta la famiglia. Belen pubblica le foto più belle, quelle che la emozionano e che lasciano intendere che si amano, che non c’è alcun problema. Non sanno più come dirlo, questa volta vogliono sia davvero per sempre.

Stefano è sul divano di casa, rilassato, riposa, abbracciato a suo figlio Santiago. Ma c’è un altro dolcissimo scatto, è la foto di Luna Marì, c’è tutta la famiglia di Belen e Stefano. La piccola di casa indossa il pigiamino, è pronta per andare a dormire, bellissima. Non ci sono parole da aggiungere, la Rodriguez dice tutto con i due scatti che mostra tra le storie di Instagram taggando semplicemente suo marito, Stefano De Martino.

In molti ancora una volta dopo l’assenza di Belen a Le Iene hanno ipotizzato che dietro ancora una volta potesse esserci qualche problema per la coppia. Ma nessuno dei due si è mai fermato quando si sono lasciati, ogni volta che si sono lasciati. Hanno proseguito le loro vite, i loro impegni, solo che questa volta la loro via è insieme.