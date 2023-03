L’appello di Sarah Altobello a Maria De Filippi: il suo sogno è il Trono Over

L'appello di Sarah Altobello a Maria De Filippi ma anche la sua spiegazione sul legame con il manager

E’ ai microfoni di Casa Chi che Sarah Altobello non solo ha dichiarato di essere single ma ha anche fatto un appello a Maria De Filippi. L’ex gieffina vip sogna di sedere sul trono di Uomini e Donne. Sarebbe anche disposta a mettere in gioco i suoi sentimenti in tv. Ma che fine ha fatto il suo manager? Tony Toscano non le aveva messo al dito l’anello chiedendole di diventare sua moglie? Non è tempo di matrimonio per Sarah Altobello che con il suo inconfondibile modo di parlare continua a far sorridere. Un personaggio che continua a piacere ma arrivano anche le risposte perché la realtà non è quella che abbiamo visto al GF Vip. Dalla filosofia espressa che il fidanzamento per lei è uno stato d’animo Sarah Altobello commenta che in questo momento non si sente fidanzata. Non nega la liason con Tony Toscano ma prosegue con il Trono Over. E’ quello che vorrebbe, il Trono Over di Maria De Filippi.

Sarah Altobello si candida per Uomini e Donne

“Credo che il fidanzamento sia uno stato d’animo e in questo momento io non mi sento tale, per quanto ci sia una grande liason con Tony Toscano, una grande amicizia. Un uomo che è tutto per me” lo conferma, il suo manager è tutto per lei e nessun uomo ha fatto più di lui. Questo non basta e non basta nemmeno l’anello, che tra l’altro era finto, un bel brillocco finto, come aveva già scoperto Sonia Bruganelli.

“Io non potrei mai anteporre nessun uomo a lui. Nessuno mi ha trattata come mi ha trattato lui ma il matrimonio ora non lo sento, anche se quello che ha fatto Tony per me non lo ha mai fatto nessuno”.

La conclusione prevede altra tv nel suo futuro e magari l’amore vero, finalmente: “Magari potessi andare al Trono Over! Facciamo un appello a Maria! Mai dire mai, non mi dispiacerebbe la cosa!”. Chissà se a Maria De Filippi interessa averla la simpaticissima Altobello nel suo programma pomeridiano. Chissà se Sarah sarebbe capace di conquistare anche Tina Cipollari e non solo i cavalieri. Magari si riuscirebbe a capire anche quanto l’ex vippona sia personaggio e quanto sia davvero reale.