Maddalena Corvaglia mostra dove vive con sua figlia: si è trasferita

Dove vive Maddalena Corvaglia? Lo svela tra le storie di Instagram

Maddalena Corvaglia ha lasciato l’Italia, adesso vive su un’isola con sua figlia, ha deciso di cambiare residenza, evidentemente di cambiare vita. Oggi ha pubblicato altre simpatiche storie su Instagram, è con sua figlia Jamie Carlyn che ha 11 anni, stanno camminando, dopo scuola, un lungo tragitto a piedi. Sembra che una delle due abbia perso le chiavi della macchina, un bel problema. Intanto, Maddalena Corvaglia approfitta per mostrare un po’ di cose che la circondano, la natura, le galline, il bel sole e la sua bellissima figlia, nata dal matrimonio con Stef Burns. Maddalena Corvaglia ha vissuto a lungo a Los Angeles, perché è li che voleva vivere suo marito, perché Stef aveva già due figli grandi. Sembravano una coppia felice ma appena si sono trovati insieme negli Usa si è rotto qualcosa e lei ha chiesto il divorzio. “Se sono sopravvissuta a quegli anni lì, non mi ammazza più nessuno. Sono stati anni tosti, lontana da casa, ho subito ingiustizie e sono tornata in Italia. Le amiche mi sono state accanto”.

Dove vive oggi Maddalena Corvaglia?

“Jamie oggi 11 anni, viviamo a Palma de Mallorca dall’inizio dell’anno scolastico. Sono andata lì per lavoro e mi è piaciuta, volevo imparare lo spagnolo e farlo imparare anche a mia figlia. A livello lavorativo è dietro l’angolo, come se fossi a Roma e devo dire che sto da dio”. Un posto fantastico ed entrambe sono entusiaste.

“Jamie è pazza di gioia, lei ama i cavalli e lì è tutto più rustico e rilassato. Il lavoro è raddoppiato da quando sono lì, quindi faccio avanti e indietro”. Quindi, ha cambiato vita ma non lavoro. Sembra una vita in vacanza ma non è così però Maddalena non sente la fatica perché è felice della scelta fatta. Si muove facilmente dalle Baleari, con la differenza che ogni volta che torna a casa è un vero paradiso.

Purtroppo, sarà difficile rivederla con Elisabetta Canalis, la fiducia tra loro si è spezzata e sembra che niente potrà più essere come prima. E’ stata proprio la Corvaglia a mettere un punto a tutto questo, dopo anni di amicizia, un legame fortissimi, è finita.