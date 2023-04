Sarah Nile: la festa di benvenuto per la sua piccola Evah anche se è ancora molto stanca

La dolce festa per Evah, la figlia di Sarah Nile nata il 19 marzo

E’ dolcissima Sarah Nile con sua figlia Evah tra le braccia. La piccola è nata due settimane fa e a casa c’è la sua prima festa. Festa di benvenuto a casa, al mondo, per la figlia di Sarah Nile e Pierluigi Montoro. La coppia ad aprile del 2021 ha già avuto Noah e adesso il sogno è del tutto realizzato anche se non è stato per niente semplice. L’ex gieffina si sta riprendendo ma appare ancora molto stanca, il suo percorso per diventare mamma per la seconda volta non è stato per niente semplice. Si è affidata alla procreazione assistita, ha confidato senza filtri sofferenze e problemi per poi giungere al più dolce dei traguardi. E’ stato doloroso fisicamente e molto complicato e per concludere anche il parto non è stato del tutto semplice. Sarah Nile ha dato alla luce sua figlia con un parto cesareo d’urgenza, spiegando anche questo sui social. Oggi è felice, stringe tra le braccia la sua bambina, è stanca e si vede, la bimba è nata solo due settimane fa.

La dolcissima festa di benvenuto per la figlia di Sarah Nile

La Nile ringrazia tutti per gli auguri e per avere organizzato tutto con tanta cura nella sua casa per la sua bambina nata il 19 marzo. Il suo messaggio è ancora una volta per le mamme, per le coppie che non riescono ad avere figli. Il suo esempio può dare forza ma mostra anche le difficoltà.

Il ritorno a casa è però meraviglioso, adesso inizia una nuova vita per la famiglia di Sarah Nile. Per lei e suo marito era il desiderio più grande ma per Sarah è stato un vero calvario perché non solo ha sopportato le cure ma anche le sofferenze emotive dei fallimenti. Momenti di sconforto che ha confessato. Sono state prove difficile per lei e l’ultima prova che l’aveva messa in allarme c’è stata poco prima della nascita. L’ex gieffina non sentiva più la sua bimba nel pancione e ha subito chiesto aiuto al suo medico. La bimba aveva due giri di cordone e uno era attorno al collo. Parto cesareo d’urgenza ma adesso sono tutti insieme tra palloncini bianchi, dolcetti rosa, meringhe, bomboniere per chi passerà a casa sua per conoscere la bimba e poi i fiori, delicate peonie per lei e la sua piccola Evah.