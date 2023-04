Cristina Chiabotto dieta e allenamento e dopo due gravidanze è sempre in gran forma

Cristina Chiabotto svela alle follower la dieta e l'allenamento, ecco perché è sempre in gran forma

Cristina Chiabotto è sempre in gran forma, da Miss Italia ad oggi, gravidanze comprese, ha sempre fatto attenzione al suo corpo, si è occupata di se stessa, anche se era pigra e lo sport non era la sua passione. Una forma fisica che ha pochi segreti ma la Chiabotto ne parla con le follower, racconta i chili che ha preso incinta, la fortuna di avere vissuto due gravidanze senza problemi. Ha potuto quindi allenarsi quasi sempre, più volte ha mostrato la disciplina che preferiva col pancione. Nove chili per ogni gravidanza, è stata davvero bravissima e attenta, in questo modo ha dovuto perdere davvero pochissimo peso dopo il parto. Mamma di Luce che ha 2 anni e di Sofia che festeggerà il suo primo compleanno a giugno, Cristina Chiabotto ha sposato Marco Roscio il 21 settembre del 2019; un amore che le ha cambiato la vita.

L’allenamento di Cristina Chiabotto per essere sempre in forma

“In passato sono stata molto pigra, oggi ho scelto di darmi da fare. Mi alleno tre volte a settimana: due giorni di workout di un’ora con Marziana Marcellini, la mia zumbera dei Murazzi di Torino. Un giorno pilates con Alice Boschini e Simona Romagnolo. Oggi ho provato ‘Frog in suspension’” oggi è di certo meno pigra rispetto al passato, ha capito che allenarsi è fondamentale.

La dieta per lei non deve essere rigida: “Seguo un piano alimentare per imparare ad abbinare nella giusta misura gli alimenti. Non ho mai seguito una dieta rigida, ma equilibrata. Su questo argomento sono sempre stata flessibile, per dirla in parole semplici, ho sempre mangiato tutto. Oggi sono nelle buonissime mani della dottoressa Elena Polo”.

Come sempre non mancano le domande sulle figlie, sull’allattamento e la Chiabotto confida: “Ho allattato appena due mesi tutte e due le mie figlie, davvero poco, ma non avevo latte. Ci ho provato seguendo la natura ed è andata benissimo lo stesso. Il mio consiglio personale è di vivere con serenità qualsiasi sia la scelta o non scelta”.