La confessione di Eleonora Daniele: “Cresciuta con la sindrome del brutto anatroccolo, mi vergognavo”

Eleonora Daniele si racconta in una lunga intervista al Corriere della sera e spiega di aver avuto la sindrome del brutto anatroccolo

Oggi è una donna in carriera, una delle conduttrici di punta di Rai 1, una donna realizzata e anche una mamma! Eleonora Daniele si racconta al Corriere della sera e rivela qualche aspetto inedito del suo passato. Nonostante abbia iniziato la “carriera” nel mondo dello spettacolo approcciandosi alle sfilate, come indossatrice e facendo dei lavori per le tv locali, la conduttrice di Storie Italiane rivela che in passato, ci sono stati dei momenti in cui non si è sentita bella. Spiega di esser cresciuta con al sindrome del brutto anatroccolo e racconta anche il perchè di questo.

Nella sua intervista al Corriere della sera, la Daniele ha spiegato: “venivo spesso presa in giro per il mio corpo. Ero molto magra, a volte mi mettevo addirittura due paia di pantaloni per sembrare più grassa: una tuta nera sotto i jeans per avere qualche forma in più. Poi mi coprivo le braccia, magrissime“. E poi: “Insomma, mi vergognavo. Non bastasse, anche che i ragazzi mi chiamavano Olivia o “alicetta”… mi dicevano che le mie sorelle, che hanno dieci anni più di me, erano belle e io no. Insomma, davvero, sono stata considerata per anni come una delle più bruttine della scuola“.

Eleonora Daniele: da brutto anatroccolo a Miss Italia

Quando le cose sono iniziate a cambiare? Lo spiega la conduttrice nella sua intervista e racconta: “Durante l’adolescenza qualcuno aveva cominciato a portarmi timidamente una mimosa il giorno della festa delle donna, ma non erano mai quelli che piacevano a me: con loro non avevo speranze“. E poi però quel brutto anatroccolo ha trovato la sua rivincita a Miss Italia. Eleonora Daniele ha spiegato: “Arrivavo sempre seconda. E succedeva sempre qualche imprevisto, ogni volta che dovevo partecipare alle selezioni. A me o a altri: si apriva una possibilità ma dovevo arrivare il giorno dopo in Sardegna, per dire. Poi ho partecipato al concorso nazionale come Miss Veneto, a Salsomaggiore“. Brutto anatroccolo addio.