Storie Italiane e Tg1 da record di ascolti per l’ultimo saluto a Gina Lollobrigida

E' grande l'affetto del pubblico italiano per l'ultimo addio a Gina Lollobrigida: Storie Italiane e Tg1 seguitissimi il 19 gennaio

Un grande affetto quello che il pubblico di Rai 1 ha dimostrato a Gina Lollobrigida seguendo ieri in diretta Storie Italiane prima e l’edizione speciale del Tg1 dopo. Quasi in 2 milioni per la seconda parte del programma di Eleonora Daniele per dare l’ultimo saluto a Gina e poi oltre 2,5 milioni per il Tg 1 che ha seguito in diretta la messa dalla basilica degli artisti di Roma. Un commosso saluto a Gina Lollobrigida con l’omaggio del pubblico che ha voluto essere vicino a una diva che nessuno potrà mai dimenticare. La puntata di Storie Italiane di ieri si è allungata per terminare circa alle 12,20 e poi dare la linea ai giornalisti del Tg1 che hanno seguito in diretta il funerale di Gina Lollobrigida.

Purtroppo non solo preghiere e silenzio commosso in questa giornata di lutto. Le polemiche non sono mancate, innescate soprattutto dalla presenza, anche in chiesa, di Rigau, l’uomo che continua a dire di essere il marito di Gina Lollobrigida nonostante l’annullamento della sacra rota di questo matrimonio. Chi conosce Gina ha più volte detto e ribadito che mai avrebbe voluto averlo in chiesa e invece lo spagnolo si è presentato, sedendosi al fianco del figlio dell’attrice e del nipote che in questi giorni hanno solo omaggiato Gina, senza mai parlare del perchè di questa scelta.

Il grande affetto del pubblico con l’ultimo addio a Gina Lollobrigida

Analizziamo quindi i dati di ascolto del 19 gennaio 2023. Una mattina dedicata al saluto della grande Gina. Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 670.000 telespettatori, share 12,70%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 998.000, 19,07%; a seguire Storie Italiane 1.162.000, 21,79% nella prima parte e nella seconda 1.643.000, 23,81%. La seconda parte dedicata al ricordo di Gina con le immagini dalla camera ardente, il viaggio del feretro verso la chiesa e poi l’arrivo di Gina. A seguire il Tg1: Funerali Gina Lollobrigida ha ottenuto 2.490.000 con il 21,11% di share. Numeri che testimoniano il grande affetto del pubblico a Gina Lollobrigida una delle ultime dive del nostro cinema.