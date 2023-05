Aurora Ramazzotti confronta il pancione di Michelle Hunziker col suo al sesto mese

Il pancione di Michelle Hunziker al sesto mese quando era incinta di Aurora e il confronto col suo allo stesso mese

Era giovanissima Michelle Hunziker quando ha avuto Aurora e la dolcissima Ramazzotti oggi ha mostrato il pancione della sua mamma quando attendeva lei. La prima gravidanza di Michelle e la prima gravidanza di Aurora Ramazzotti, entrambe al sesto mese, così la neo mammina mette a confronto i due pancioni. In realtà Michelle Hunziker al sesto mese aveva un pancino, difficile anche notare che fosse incinta. Al mare sempre sorridente e biondissima la Hunziker era al settimo cielo, dopo tre mesi sarebbe nata la sua prima figlia. Aurora si chiese dove fosse lei? La pancia era appena accennata. “Ieri sfogliavo l’album che mia mamma fece per la mia nascita (ora capite perché l’ho fatto anche io? Sono ricordi senza tempo!”. Infatti, anche la figlia di Eros e Michelle negli ultimi mesi di gravidanza ha preparato l’album per la nascita del suo Cesare, emozioni che restano.

Aurora Ramazzotti al sesto mese come mamma Michelle

Lo stesso mese ma il pancione non è lo stesso. Michelle Hunziker con un ventre solo leggermente arrotondato mentre Aurora si chiede: “Ma dove sono io?” e mostra il suo pancione al sesto mese, ben evidente.

“Io a sei mesi, trova le differenze” e la differenza è ovvia. Più volte durante la gravidanza Aurora Ramazzotti ha ripetuto che ogni gravidanza è diversa, ogni parto e post parto sono diversi da donna a donna. A lei avevano detto che sarebbe stato tutto meraviglioso e idilliaco dal primo mese ma non è stato così, ha avuto bisogno di tempo e solo quando è nato suo figlio ha vissuto l’emozione speciale che magari altre mamme vivono subito, appena sanno che sono in dolce attesa. Anche il parto per Aury è stato complicato, ne ha parlato dicendo poche cose. Quando è tornata a casa dalla clinica ha avuto bisogno di altro tempo, di trovare con Goffredo e il piccolo Cesare Augusto i loro tempi, senza fretta. Ogni gravidanza è diversa e ogni pancione è diverso.