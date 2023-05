Miriam Leone spiega come sblocca l’ansia, cosa la fa stare bene

In modo semplice Miriam Leone spiega come sblocca l'ansia, come si prende cura di se stessa

Senza un filo di trucco, di buon mattino e con una camicia da notte di seta Miriam Leone inizia a spiegare il suo percorso verso il benessere. E’ emozionata nel video che mostra ai suoi follower ma ha voglia di condividere come ha iniziato a prendersi cura di se stessa. Miriam Leone bellissima, realizzata in amore e nel lavoro, chi pensa che possa soffrire di ansia e invece parla delle grandi cose, di quelle che ignorava, perché alle piccole cose ha sempre dato valore. L’ex Miss Italia ha imparato a nutrirsi di persone belle, che la fanno stare bene; ha imparato a scegliere cosa mangiare; ha individuato cosa la faceva stare male e cosa invece le regalava serenità. Ha imparato e ancora sta imparando a gestire tutto, soprattutto le ansie, lo stress, le agitazioni, le emozioni forti ma anche una cena che l’ha fatta mangiare troppo e al mattino ne ha tutti i postumi. Ha studiato gli oli essenziali, ha iniziato a rallentare, a fare yoga, gli esercizi di respirazione. Inizia la giornata con una tisana e ci regala quello che ha scoperto farle bene.

Miriam Leone, ogni mattina gli esercizi di respirazione per l’ansia

“C’è stato un punto, nella mia vita, in cui mi sono fermata e ho cominciato a scegliere…un momento in cui ho voluto mettere ordine in mezzo a tutti i viaggi, a tutte le case che cambiavo in continuazione e necessariamente, per lavoro…un momento in cui ho cominciato a SCEGLIERE quello che mi faceva stare bene e a seguire il mio percorso… partendo dalle piccole cose. C’è voluto tempo”. Non ha avuto fretta e oggi lo racconta sui social.

“Cerco di fare 10-15 minuti di respirazione e piccoli esercizi per sbloccare le ansie, rituali come il bagno con candele profumate e il sale nell’acqua, o anche il sale e bicarbonato per sciogliere le tensioni” poi gli oli essenziali per ritrovare i profumi della sua terra che le manca tanto.