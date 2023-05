Iva Zanicchi sulla sedia a rotelle dopo l’incidente e l’operazione, ringrazia tutti

Dopo il brutto incidente Iva Zanicchi è stata operata e adesso è sulla sedia a rotelle

Iva Zanicchi non smette di cantare ma per il momento è in sedia a rotelle, dolorante dopo l’operazione. Iva Zanicchi è caduta, un brutto incidente avvenuto lo scorso 25 aprile dopo la finale de Il cantante mascherato, l’aveva raccontato lei stessa confidano che qualcun altro al posto subito si sarebbe ammazzato. Lo raccontava dal letto di casa sua dopo aver rifiutato il ricovero, spaventata dal dovere andare in ospedale, evidentemente con ancora negli occhi il ricovero ai tempi del covid. La cantante ringrazia tutti, alla fine le microlesioni che avevano riscontrato con le prime lastre si sono rivelate purtroppo qualcosa di più grave. Iva Zanicchi aveva una vertebra rotta, è stato quindi necessario un intervento chirurgico. Sì, l’artista da seduta può cantare ma non può ballare, è costretta sulla sedia a rotelle, lo racconta lei stessa con la solita ironia.

Iva Zanicchi: “Sembra sia andato tutto bene”

Ha subito un intervento dopo aver rotto una vertebra, pensa sia andato tutto bene ma c’è il dolore da sopportare, si fa forza e aggiunge che non è niente di impossibile, sa che è stata fortunata. Augura pace e bene a tutti, dal profondo del cuore, perché l’affetto, la vicinanza e l’amore di tutti la rincuora, le regala la forza anche per sopportare il dolore, con cui ammette si può convivere. Non ringrazia solo il suo pubblico ma anche i colleghi. Non riuscirà a rispondere a tutti i commenti, sono tantissimi e adesso ha anche bisogno di riposare.

“Presto sarò in piedi, cantare canto già, ballerò anche” e ride come ha sempre fatto. Una bruttissima caduta dalle scale e dietro i suoi occhialoni Iva Zanicchi nasconde la sofferenza. Una caduta orribile, una vertebra rotta, il dolore prima e dopo l’operazione. Lei stringe i denti e un po’ alla volta tornerà sul palco, ai suoi concerti, al suo pubblico, anche in tv, glielo auguriamo di cuore.

“Ciao Iva apprendo ora del tuo intervento, ti faccio tanti auguri e so che presto sarei di nuovo in piedi, un abbraccio forte” scrive Barbara Bouchet. Ma sono davvero tantissimi i colleghi che le augurano di rimettersi in piedi al più presto, anche lei ci crede e lo promette, presto sarà in piedi più forte di prima.