Sophie Codegoni ha fatto il filler quando era incinta? Le parole di Fabrizio Corona sull’ossessione per la bellezza

Davvero Sophie Codegoni ha fatto le punturine quando era in dolce attesa di Celine?

Sophie Codegoni non ha resistito e ha fatto il filler alle labbra quando era in gravidanza? E’ Fabrizio Corona a puntare il dito contro la neomamma, la giovanissima ex gieffina che in questi giorni vede tutto rosa, come mostra sul suo profilo social. C’è tutto un mondo da mostrare adesso che è nata la piccola e bellissima Celine ma Corona dopo aver fatto gli auguri a Sophie Codegoni svela che lei potrebbe avere una vera ossessione per la bellezza al punto di aver fatto le punturine anche quando aveva il pancione. Ma sarà stata attenta, non faranno di certo male se davvero le ha fatte, o no? L’ex re dei paparazzi ha utilizzato ancora una volta il canale Telegram per dire la sua, per fare qualche rivelazione. Dopo aver mostrato a tutti la cellulite di Diletta Leotta che invece incinta si mostra sempre perfetta grazie ai filtri e i ritocchi alle foto, questa volta ce l’ha con Sophie Codegoni.

Corona nota le labbra di Sophie Codegoni con la bimba appena nata tra le braccia

“Non cerchiamo di fare sempre polemica e facciamo gli auguri alla neo arrivata e stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet. Ma studiando le storie Ig abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl una iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici”. Davvero è vietata da tutti i medici, davvero non va fatta in gravidanza?

Corona e i suoi collaboratori sono stati carini: “Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l’ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia – una vera e propria paura in questo caso – non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?”.

E’ duplice l’attacco di Fabrizio Corona, non rimprovera solo per il presunto ritocchino alle labbra col pancione ma sottolinea anche che per le influencer avere dei figli porta soldi perché c’è un altro mondo di pubblicità che ovviamente trova spazio tra le mamme e i papà. Ma davvero Sophie ha ritoccato le labbra quando era in dolce attesa?