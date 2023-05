La torta di compleanno di Chanel Totti attira più critiche che auguri

Perché scandalizza tanto la scritta sulla torta di compleanno di Chanel Totti?

Chanel Totti qualche giorno fa ha compiuto 16 anni ed era a Lugano con il suo fidanzato, mamma Ilary Blasi e Bastian Muller. Un fine settimana speciale e poi Chanel Totti ha festeggiato il compleanno con gli amici, con la torta, pubblicando solo oggi le foto. Il like della mamma, il like di Noemi Bocchi, tanti gli auguri ma anche tantissime critiche per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La secondogenita dell’ex coppia sembra essere già abituata ai commenti negativi e capace di farli scivolare via ma non fanno mai piacere a nessuno. Ancora una volta c’è chi ha da ridire sull’aspetto di Chanel, sul modo di vestire e il trucco che la fanno apparire più grande della sua età. Ci chiediamo se chi commenta ha dei figli e sia capace di guardare prima nella propria casa per poi decidere che magari è il caso di fare silenzio se non si riescono a fare gli auguri. E’ la scritta sulla torta di compleanno di Chanel Totti ad avere scandalizzato un bel po’ di persone.

Cosa c’è scritto sulla torta dei 16 anni di Chanel Totti?

“Reggo più alcol che persone” è questa frase ha scandalizzato molti, convinti che la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sia capace di bere tanto alcol. Magari è il contrario, magari Chanel beve solo un pochino di alcol o niente e regge ancora meno le persone, non le sopporta. Era una frase ironica, non di certo la frase di chi adora bere dalla mattina alla sera. C’è davvero bisogno di spiegare la frase sulla torta di una ragazzina di 16 anni.

Come si può criticare una adolescente per il suo aspetto, perché ostenta la ricchezza, perché sembra una donna ben più grande.

“Un look e una festa decisamente consoni per una sedicenne, pure la scritta non scherza…a me mette una tristezza infinita! Si atteggia troppo da grande”, “Avessi fatto io una scritta del genere alla tua età mia madre mi avrebbe mandato dallo psicologo”, “L’ho sempre detto i soldi danno alla testa”, “Ah beh chissà tra 5 anni allora e che non vengano a scrivermi invidia perché c’è poco da invidiare a una ragazzina che sembra avere la mia età… E io ne ho moltissimi più di lei”. Sono solo alcune delle critiche rivolte a Chanel. Per fortuna c’è chi consiglia di guardare cosa fanno le proprie figlie prima di giudicare quelle degli altri.