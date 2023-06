Angela Cavagna contro Sabrina Salerno pubblica le foto del seno rifatto

Seno rifatto o non rifatto per Sabrina Salerno? Che imbarazzo: Angela Carfagna mostra le foto del passato

E’ una guerra imbarazzante quella che prosegue tra Sabrina Salerno e Angela Cavagna. Seno rifatto o seno naturale? Dopo la perizia ai seni mostrata ieri dalla cantante, l’ex infermiera sexy di Striscia la notizia cerca le prove in delle vecchie foto, le torva e ovviamente le pubblica sui social.

Se Sabrina Salerno dopo una visita da un chirurgo plastico dimostra con referto alla mano che non ha mai rifatto il seno, che non ha protesi né cicatrici, Angela Cavagna tira fuori una vecchia foto. Anzi, due foto, entrambe in bianco e nero e di un bel po’ di anni fa. Sono foto in bikini, una è sua, l’altra è di Sabrina Salerno.

Angela Cavagna: “Basta guardare le foto”

La Cavagna sembra sicura che la cantante abbia fatto qualcosa al seno per aumentare le sue taglie e tira fuori una foto di Sabrina Salerno in cui è molto magra, giovanissima, con una taglia di seno di molto inferiore a quella di oggi ma anche a quella dei suoi tempi d’oro. Deve esserci una spiegazione.

Trova le differenze… Qui non si tratta di una perizia fatta da un amico chirurgo plastico che peraltro senza una controparte lascia il tempo che trova, ma sarebbe sufficiente guardare le foto… Per concludere… grazie per la visibilità assolutamente non cercata né voluta ricevuta per una notizia di ben 30 anni fa per cui chiudo l’argomento e me ne torno al mare… Baci baci baci dalla vostra Angela.

La Cavagna non ha dubbi, non crede nella perizia fatta dal chirurgo, suggerisce che era necessaria una controparte. Pubblica la sua foto e quella della sua nemica. Parla di una discussione di 30 anni fa, un argomento che non avrebbe voluto tirare fuori ma risponde ogni volta che può.

Sabrina Salerno si difende

Intanto, la notizia c’è ed è piuttosto imbarazzante. La Cavagna tagga i più noti siti di informazione perché vuole che si sappia la verità sul seno rifatto o non rifatto di Sabrina Salerno. Non aveva bisogno do visibilità ma spera così di chiudere per sempre la questione. Torna al suo amato amare, al suo relax. Anche la Salerno intanto è in vacanza, al mare.

La perizia sui seni di Sabrina Salerno

qLa storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. Per completezza d’informazione vedi perizia chirurgo. Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di trent’anni.

Le foto di Angela Cavagna e Sabrina Salerno