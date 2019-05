Emma e Biondo ospiti di Verissimo il 18 maggio: come procede la loro storia d’amore?

Emma Muscat e Biondo ritornano in tv e lo faranno direttamente a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, questo sabato 18 maggio 2019. I due cantanti si sono conosciuti durante la scorsa edizione della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove si sono innamorati. La loro love story nata nel talent show televisivo aveva fatto appassionare fan e non solo. Dopo mesi però tra i due si è rotto qualcosa, Emma e Biondo si sono lasciati sorprendendo poi tutti con un ritorno di fiamma con tanto di nuovo singolo cantato insieme intitolato Avec Moi.

Verissimo, ospiti Emma Muscat e Biondo: il ritorno di fiamma e sulla scena musicale

“In un momento molto particolare del nostro percorso. Eravamo in una fase di distacco. E proprio in quel momento ho deciso di rifugiarmi nella mia amata musica, componendo una canzone che fosse davvero in grado di esprimermi. Soltanto in un secondo momento, quando io e Biondo ci siamo ritrovati, ho deciso di mostrargli quel brano“ aveva raccontato Emma Muscat riguardo ad Avec Moi, la canzone che canta con Biondo e che rappresenta loro due. Non solo un ritorno sulle scene musicali, dunque, per Emma e Biondo, ma anche un vero e proprio ritorno di fiamma.

Emma Muscat e Biondo ospiti insieme da Silvia Toffanin nello speciale di Verissimo dedicato ad Amici

Emma Muscat e Biondo si esibiranno nello studio di Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo del tutto particolare. La puntata di questo sabato sarà infatti uno speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. Oltre a Emma e Biondo, in studio, ci saranno i finalisti di quest’edizione Giordana, Tish, Alberto, Rafael, Vincenzo ma anche Stash, Alex Britti, Elodie e persino Maria De Filippi. Spazio poi anche a Uomini e Donne, nello studio di Verissimo saranno infatti presenti anche Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Appuntamento del tutto particolare e da non perdere quello di questo sabato 18 maggio 2019 su Canale 5 con Verissimo – Speciale Amici, con la conduzione di Silvia Toffanin.