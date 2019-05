Crisi tra Matteo Salvini e Francesca Verdini ma lui pubblica lo scatto romantico (Foto)

Da troppo tempo il gossip non aveva notizie di Matteo Salvini e Francesca Verdini e le chiacchiere sulla fine della loro storia d’amore si stavano sommando, il ministro è quindi intervenuto sul suo profilo Instagram per chiarire che è ancora amore (foto). Con una foto scattata pochi giorni fa Salvini e Francesca Verdini salutano tutti; un selfie di coppia che conferma la relazione importante, questo a pochi giorni dalle elezioni europee. Dopo averli visti insieme sempre mano nella mano tra prime al cinema, serate al teatro, cene e passeggiate romantiche, i fan del vicepremier si stavano preoccupando che anche la Verdini non fosse più al suo fianco. Niente paura, ancora una volta lui ha scelto i social per dire che l’amore procede a gonfie vele e che la sua giovanissima fidanzata è spesso con lui. Non dimentichiamo che Matteo è pieno di impegni politici, sono giornate pressanti e a pagarne le conseguenze spesso è la vita provata, l’amore. E’ questo uno dei motivi per cui Elisa Isoardi l’ha lasciato ma Francesca Verdini per il momento resta al suo posto, accanto a Salvini.

MATTEO SALVINI SMENTISCE LA CRISI CON LA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI

Il dolce selfie di coppia in cui lui sorride e lei lo bacia sulla guancia, gli occhi di entrambi sono rivolti all’obiettivo e il saluto è di chi è felice, è arrivato per tranquillizzare tutti e mettere a tacere il gossip, chi li voleva già lontani l’uno dall’altra. “Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene” questo il messaggio scritto nella didascalia accanto alla foto.

Matteo Salvini ha anche aggiunto il luogo in cui è stata scattata la foto e quanto tempo fa: “P.S. Foto scattata sul lago alcuni giorni fa, oggi lavoro fra Puglia e Roma”. Giusto il tempo di un selfie in riva al lago e poi di nuovo al lavoro in vista delle elezioni.