Uomini e Donne news e anticipazioni ultime puntate over: Ida e Riccardo, come finisce?

Li abbiamo lasciati ieri sorridenti e felici nella puntata del trono over di Uomini e Donne in onda il 21 maggio 2019. Ma che cosa è successo nell’ultima settimana tra Ida e Riccardo? Il cavaliere ha dato a Ida tutte le dimostrazioni che lei si aspettava? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla registrazione del trono over di Uomini e Donne. Le ultime puntate di questa stagione sono state registrate il 21 maggio 2019 a Roma mentre, come saprete, le puntate del trono classico che vedremo la prossima settimana, dedicate alle scelte, saranno in onda in diretta ( leggi qui tutti i dettagli). Ma torniamo a Ida Platano e a Riccardo Guarnieri, che cosa è successo tra loro? Pare che Ida non abbia digerito molto bene alcune delle dichiarazioni che Riccardo ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine ma in ogni caso, stando a quello che leggiamo nelle anticipazioni del trono over, non era neppure quello il nocciolo della questione.

UOMINI E DONNE ULTIME NEWS E ANTICIPAZIONI IDA E RICCARDO: COME FINISCE TRA I DUE?

Ida probabilmente si sarebbe aspettata da Riccardo un altro genere di atteggiamento, ben diverso da quello che invece lui ha avuto per tutta la settimana. I due infatti non si sarebbero mai incontrati, ci sarebbe stata solo qualche veloce telefonata tra di loro, e nulla di più. Cosa che a Ida, non può andare assolutamente bene.

Anche Maria de Filippi, per l’ennesima volta, prova a far capire a Riccardo che, dopo quello che è successo, forse lui avrebbe dovuto sbilanciarsi di più, anche solo con le parole, per far capire a Ida quanto ci tenga a lei. Ma il problema a quanto pare è che Riccardo non lo può fare. E lo si capisce quando Maria gli chiede se ha deciso di richiamare Ida perchè è innamorato di lei o solo perchè ha capito che era semplicemente meglio delle altre donne che aveva incontrato. Riccardo in questo caso, invece che parlare di sentimenti, avrebbe solo detto che dalle altre donne non ha trovato quello che cercava. Ida viene insomma paragonata a una sorta di ciambella di salvataggio, per non dire una ruota di scorta, cosa che ovviamente alla donna non può andare bene.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne scopriamo che Ida, alla fine di questa discussione, dopo aver anche chiarito con Roberta, avrebbe lasciato lo studio di Uomini e Donne. Finisce così questa non storia oppure i due faranno pace?