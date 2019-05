Al Bano parla degli anni favolosi con Romina, adesso c’è un’altra fase tra loro (Foto)

Ospite di Un giorno da pecora Al Bano ha parlato del suo legame con Romina Power, dei meravigliosi anni passati insieme e del presente che ancora oggi li lega (Foto). Al Bano Carrisi nel programma di Rai Radio1 di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha confidato che con la sua ex moglie ha conosciuto la bellezza di anni favolosi ma che poi è arrivato il periodo così buio che ha portato al divorzio. I fan dell’ex coppia d’oro sperano ancora in un loro ritorno insieme anche nella vita privata e non solo sul palco ma il cantante parla di rispetto, di una nuova fase. Non parla più d’amore Al Bano quando racconta della sua vita oggi con Romina Power ma non nega un solo istante d’amore meraviglioso vissuto con lei. Sulla vita privata dell’artista pugliese il gossip ha un po’ abbassato i riflettori, anche se in tanti sono ancora curiosi di sapere se Loredana Lecciso è tornata al suo fianco o se incontra spesso Romina adesso che è tornata in Italia.

COSA C’E’ TRA AL BANO E ROMINA POWER?

Al Bano e Romina per tanti anni hanno fatto sognare con la loro favola d’amore, la famiglia perfetta, le loro canzoni, ovvio che in tanti ancora oggi sognino pensando a loro due di nuovo insieme. “Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata anche la notte, talmente buia da arrivare al divorzio – ha commentato Al Bano aggiungendo qualcosa sul presente – Ora ha vinto il sostantivo rispetto, siamo nella fase del grande rispetto: quando un uomo e una donna diventano padre e madre non devono mai sgarrare”.

Alcuni dei dolori che hanno vissuto li consociamo, altri possiamo solo immaginarli o non li sapremo mai, poi Carrisi cambia argomento e parla del vino e delle volte che si è ubriacato, solo tre ma tutte senza mai volerlo fare davvero. Il vino non gli piace così tanto, solo un bicchiere di buon vino ma gli altri alcolici sono davvero rari.