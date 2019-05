Milena Miconi, cosa hanno indossato gli invitati vip al suo matrimonio (Foto)

Tanti i vip che hanno partecipato al matrimonio di Milena Miconi (foto). La sempre bellissima e dolce Milena Miconi ha sposato il regista Mauro Graiani, il suo compagno di sempre, un amore che dura da 18 anni. Chi ha voluto la Miconi nel giorno delle sue nozze? Tra gli invitati famosi la prima da citare è Matilde Brandi, legatissima alla sposa, infatti è stata la testimone di Milena. Stefania Orlando accompagnata dal suo futuro marito, Simone Gianlorenzi; Nadia Rinaldi con la sua bellissima bambina e ancora alle romantiche nozze c’erano Monica Setta, l’ex gieffina Roberta Beta e tra tutte spiccavano Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, felici e luminose perché anche il loro matrimonio è recentissimo. Dopo avere ammirato l’abito da sposa scelto da Milena Miconi e altri dettagli, siete curiosi di scoprire gli outfit scelti dagli invitati vip? Sono soprattutto le vip a suscitare la curiosità per i look scelti e c’è da dire che in questo matrimonio di originalità da parte degli invitati ne possiamo vedere in abbondanza.

GLI INVITATI VIP AL MATRIMONIO DI MILENA MICONI

Elegantissima e coloratissima Matilde Brandi nel ruolo importante di testimone della sposa ha potuto puntare su un abito dal colore acceso, davvero delizioso. Sobria Nadia Rinaldi con i pantaloni neri e la giacca leggera a righe, un po’ meno sobri e di certo poco comodi i sandali con super zeppa color oro.

Ricordate Robera Beta, ex protagonista del Grande Fratello? Per lei un abito a fiori dal gusto orientale e anche per lei accessori in oro. Stile curatissimo sia per Imma Battaglia che per Eva Grimaldi, senza dubbio le più comode tra tutte le invitate. Da notare il dettaglio delle scarpe di Eva abbinate alla giacca di Imma. Monica Setta in versione romantica forse sembra avere esagerato con la scollatura, ma magari è la foto che non le rende giustizia. Ancora tantissimi auguri agli sposi.