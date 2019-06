Andrea Iannone e Giulia De Lellis insieme: sono la coppia dell’estate, il nuovo amore rivelato da Spy (Foto)

L’estate non è ancora arrivata ma il gossip è già ghiotto perché sono Andrea Iannone e Giulia De Lellis la nuova coppia dell’estate (foto). Lo rivela la rivista Spy ma dobbiamo aggiungere subito che al momento non c’è nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono fidanzati, sono davvero una coppia? A dividerli sei anni di differenza ma per il resto il dolce pettegolezzo piace già a tutti. Scopriamo qualche dettaglio rivelato da Spy, che cosa si sa di questa nuova coppia che ancora prima dell’annuncio ufficiale già sta facendo impazzire tutti. Iannone è l’ex compagno di Belen Rodriguez che come sappiamo tutti è tornata felice con Stefano De Martino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha visto andare a buon fine la sua storia d’amore riscaldata con Andrea Damante e nemmeno la love story con Irama. Entrambi liberi e belli quindi e sembra che ancora una volta sia stato il pilota a desiderare di incontrarla. Così come Belen era nei suoi pensieri già da tempo, sembra che anche con Giulia De Lellis abbia fatto in modo di organizzare qualcosina. Il campione di MotoGP ha chiesto il numero della bella influencer e così giorno dopo sarebbe scoppiato il tutto.

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS SOLO UN FUOCO DI PAGLIA O L’INIZIO DI UNA LUNA STORIA D’AMORE?

Sembra che la rivista Spy li abbia già beccati insieme, che ci siano le prime foto di coppia. Non ci resta che attendere ma intanto ci gustiamo qualche dettaglio. Cosa bolle in pentola per i due protagonisti di questa storia tutta rosa? La rivista Spy sarà in edicola da domani ma anticipa che ci sono i retroscena della loro passione appena esplosa.

Quindi tra la De Lellis e Andrea Damante tutto è finito per sempre? Di certo tra Belen e Iannone non c’è più niente d tempo. Lo ammettiamo siamo davvero curiosi come voi di saperne di più.