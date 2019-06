Belen e Stefano De Martino pronti ad allargare la famiglia, sarà l’attesa più dolce (Foto)

Belen è incinta? E’ la domanda che la showgirl argentina sente ripetere da sempre ma per lei adesso c’è Stefano a rispondere (foto). Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno voglia di allargare la famiglia, vogliono un altro figlio e stanno lavorando per realizzare questo desiderio ma al momento, in base a quanto confidato dal ballerino e conduttore, la showgirl argentina non è incinta. Sono quindi in attesa che arrivi la notizia più bella dopo il loro ritorno insieme. Dobbiamo credere alle parole di Stefano? Il pancino della Rodriguez è piattissimo ma ricordiamo che suo marito ha custodito il segreto del ritorno di fiamma per lungo tempo, fino a quando insieme hanno deciso di renderlo noto a tutti con baci, foto e dichiarazioni d’amore. Anche Santiago attende che la sua mamma gli regali una sorellina o un fratellino ed è dolcissimo Stefano De Martino con la sua risposta alla rivista Nuovo.

BELEN RODRIGUEZ NON E’ INCINTA MA LA RISPOSTA DI STEFANO DE MARTINO E’ GIA’ UNA DOLCE ATTESA

Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla recita di Santiago per la prima volta mano nella mano

Un’attesa per l’attesa per la famiglia De Martino. L’ex allievo di Amici ha spiegato in un’intervista: “Belen e io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”. Ci stanno provando a realizzare il loro sogno, non vogliono che Santiago resti figlio unico ed è solo con Stefano che Belen avrebbe messo al mondo un altro figlio.

Alla showgirl non importa se ha degli impegni importanti già in programma, con il pancione potrà condurre come già ha fatto quando era in dolce attesa del primogenito. Non ci resta che attendere, proprio come i protagonisti di questa meravigliosa storia d’amore.