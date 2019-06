Natalia Paragoni e Andrea Zelletta un mese insieme: arriva il primo “Ti amo”

Oggi 30 giugno 2019 è un mese che Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno insieme. Per chi non lo sapesse i due giovani si sono conosciuti grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dalla scelta, Andrea Zelletta e la sua Natalia Paragoni non si sono più lasciati. In queste settimane hanno dimostrato che il loro sentimento nato in tv è qualcosa di vero. E infatti, i due sembrano molto uniti e complici. I fan di Uomini e Donne sono davvero pazzi di questa nuova coppia che sta davvero emozionando sempre di più.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: da Uomini e Donne al tatuaggio in comune fino al “Ti amo” sui social

Dopo Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno deciso di farsi un tatuaggio in comune che li legasse per sempre. Una corona da re per lui e una da regina per lei. Un gesto d’amore abbastanza importante anche se i due si conoscono davvero da poco. E sembrano fare molto sul serio Andrea e Natalia. In occasione del loro primo mese insieme, infatti, a sorprendere per primo i fan è proprio il bel Andrea Zelletta. Che cosa ha fatto il protagonista di Uomini e Donne? Ha pubblicato una foto su Instagram che ritrae proprio lui e la sua Natalia nel momento della scelta nel programma di Maria De Filippi. Uno scatto molto intenso per il primo mese da coppia. Ma quello che più ha entusiasmato i fan di Uomini e Donne è stata la didascalia del post. Andrea Zelletta ha infatti scritto pubblicamente “Ti amo” a Natalia Paragoni con tanta di corona tra le emoji che riporta proprio al tatuaggio in comune.

Ma a rispondere immediatamente dopo è arrivata anche Natalia. Anche lei ha scelto di pubblicare una foto direttamente dalla scelta del programma di Canale 5 e anche lei ha scritto “Ti amo” con la corona.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni innamorati ma non andranno a Temptation Island

Una coppia che sta facendo davvero impazzire di gioia i fan di Uomini e Donne. In molti hanno sperato che Andrea e Natalia potessero dimostrare i loro sentimenti anche a Temptation Island Vip ma Zelletta ha già confermato di aver escluso questa ipotesi.