Il matrimonio di Giovanni Conversano con Giada Pezzaioli, l’ex tronista è felice dopo un periodo difficile (Foto)

Di certo gli appassionati delle vecchie edizioni di Uomini e Donne ricorderanno Giovanni Conversano; sta per sposarsi, sta per arrivare il giorno del suo matrimonio con Giada Pezzaioli (foto). La coppia ha già un bellissimo bimbo, Enea, stanno insieme da nove anni e annunciano che è arrivato il momento del sì. Non c’è ancora la data ma sembra non manchi molto. Lei è la bellissima concorrente di Miss Universo 2015 e Miss Mondo Italia 2010, ha 14 anni meno di Giovanni Conversano ma questo per loro sembra essere stato mai un problema. Chi ricorda l’ex tronista ricorderà anche la sua storia d’amore con Serena Enardu, scelse lei tra tante corteggiatrici ma la storia d’amore non durò moltissimo anche se sembra una vera favola. Alla rivista DiPiù Giovanni ha rivelato non solo che presto sposerà la sua Giada ma che ha avuto anche un brutto periodo. Dopo tanto successo sotto i riflettori di Uomini e Donne sono poi iniziati i suoi problemi di depressione.

GIOVANNI CONVERSANO DA UOMINI E DONNE ALLA SUA NUOVA VITA

Non è il primo che racconta di quando sia stato difficile superare il periodo in cui dalle telecamere accese tutti i giorni nessuno ti cerca più. Il calo di attenzione mediatica fino al niente l’ha portato a una vera crisi, alla depressione ma oggi è tutto superato anche se confessa che il marchio di tronista è difficile da cancellare perché oggi fa tutto un altro lavoro, è un imprenditore.

Chissà se per lui arriveranno gli auguri della sua storica ex conosciuta in tv; di certo la lor storia d’amore appassionò tantissimi telespettatori. Fiori d’arancio in arrivo per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli e non vediamo l’ora di ammirarli bellissimi nei loro abiti da sposa. Chissà se Maria De Filippi dopo averlo letto l’intervista DiPiù lo inviterà in una delle sue prossime puntate.