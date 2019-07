Antonella Lo Coco sposa la sua Elisa: le foto più belle del matrimonio

Appena un mese fa, la fidanzata di Antonella Lo Coco ha fatto una sorpresa alla cantante mentre partecipava a All Together Now. Mentre la Lo Coco era nel muro dei giurati, Elisa è andata da lei lasciandola senza parole. E dopo il bacio tra le due, Antonella e la sua fidanzata hanno annunciato anche le nozze. Il matrimonio tra Elisa ed Antonella Lo Coco si è celebrato lo scorso 20 giugno coronando finalmente il loro sogno d’amore.

Antonella Lo Coco e la sua Elisa si sono sposate: ecco le foto del matrimonio

Antonella Lo Coco ed Elisa si sono sposate a Villa al Bagno, in provincia di Mantova. Entrambe bellissime in abito bianco.

Ma vediamo subito qualche foto direttamente dalle nozze della cantante siciliana.

Ma la cantante Antonella Lo Coco non ha riempito il suo profilo Instagram solo di meravigliose foto e bellissimi video del giorno più importante della sua vita ma anche di parole che hanno toccato molto tutto il popolo del web.

Antonella Lo Coco emoziona i fan con le sue parole sul matrimonio con Elisa

“Si esiste la felicità! Si esiste l’amore! Si esiste la gioia pura! Ed esistiamo io e te. Elisa che ieri mi hai reso la donna più felice di questo mondo. Non riesco a trovare le parole giuste” ha scritto la cantante sul social network il giorno dopo le nozze. “Sento di essere fortunata, grata, amata e provo una gioia che non riesco a descrivere. È stato tutto perfetto, magico e come lo abbiamo sempre immaginato. Vorrei solo dire grazie a te che finalmente sei mia moglie” ha continuato Antonella Lo Coco emozionando i suoi followers. “Con il cuore in gola la guardavo arrivare accompagnata dal suo papà e cominciavo a realizzare che finalmente si stava per concretizzare e realizzare il nostro sogno” ha poi svelato. “Era bellissima..lo è sempre ma quel giorno aveva una luce diversa e speciale. Radiosa forse è la parola giusta. L’ho accolta con il sorriso più grande che potessi fare perché quello che stavo provando era gioia immensa” ha continuato Antonella Lo Coco con parole piene d’amore per sua moglie Elisa.

