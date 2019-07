Eros Ramazzotti la sua nuova vita, la casa e i figli che lo seguono alle prove senza Marica (Foto)

C’è tutta la serenità possibile nella separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli e non solo per amore dei loro due figli ma per i 10 anni di storia meravigliosa che la coppia ha vissuto (foto). Si sono detti addio Eros e Marica e la conferma è arrivata da entrambi ma c’è già anche stata la difesa del cantante alla sua ex moglie. Sono sempre gli haters ad avere troppo tempo a disposizione e l’intervento di Ramazzotti ha incontrato il supporto di tutti. Si erano sposati 5 anni fa quando era già nata Rafaella Maria e prima che arrivasse il piccolo Gabrio Tullio, il resto lo conosciamo tutti. Un amore immenso e mai il gossip tra di loro che vivevano una storia d’amore semplice, loro così amati e ammirati, sempre in giro per il mondo. Subito dopo l’annuncio della separazione hanno chiesto di rispettare il loro momento, soprattutto per il bene dei bambini, inevitabile che le riviste di gossip si interessino alle loro nuove vite ed è la rivista Diva e Donna a pubblicare le dolci foto dei piccoli Ramazzotti.

LE NUOVE VITE DI EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI

Si sono amati tantissimi e adesso continuano a volersi bene e ad essere prima di tutto i genitori dei loro due bellissimi bambini. Diva e Donna mostra gli scatti del cantante romano mentre esce da un palazzo, sembra che abbia preso una nuova casa non molto distante da quella di Marica. Così i piccoli Gabrio Tullio e Rafaella Maria possono vedere facilmente il papà e infatti eccoli mentre vanno a trovarlo alle prove del suo concerto.

“Ho letto cose non belle sul suo conto, è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice sociale” così Eros ha fermato i commenti spiacevoli contro la madre dei suoi figli più piccoli. Non è mai semplice quando finisce un amore ma con il rispetto di tutti è meno difficile.