Karina Cascella sposa il migliore amico di Salvatore Angelucci, capelli corti e tanta felicità (Foto)

Karina Cascella non ha ancora rivelato la data esatta del matrimonio ma manca pochissimo e non solo perché la proposta più dolce è arrivata un anno fa, lo scorso agosto, ma perché ha confidato che sarà una sposa con i capelli corti, non farà in tempo a crescerli lunghi (foto). Tutte curiose le sue followers di sapere quando potranno vederla in abito da sposa e a chi le ha chiesto se per quel giorno i capelli saranno lunghi lei ha risposto “No cara, ma la data la dirò un mese prima”. La Cascella dunque non ha intenzione di far passare inosservate le sue nozze, avviserà tutti senza grandi segreti ma al momento desidera fare tutto con calma, senza intrusioni. “Il mio futuro marito. Ti amo immensamente” scrive Karina Cascella su Instagram nella didascalia accanto a una dolce foto con il suo fidanzato. Lui è Max Colombo, è uno dei migliori amici di Salvatore Angelucci, ex compagno di Karina, papà della loro meravigliosa Ginevra.

IL MATRIMONIO DI KARINA CASCELLA E MAX COLOMBO

Tutti attendono che l’ex opinionista di Uomini e Donne riveli la data del suo matrimonio ma ancora di più di vedere le immagini del sì, la piccola Ginevra accanto alla sua mamma, le emozioni di tutti. E’ una bellissima storia d’amore quella tra Karina e Max ma c’è anche una bellissima storia d’amicizia tra lei e l’attuale compagna di Angelucci. Una famiglia allargata felice, amore immenso soprattutto per la bambina.

In questi giorni la coppia è in vacanza in un posto meraviglioso e da lì Karina Cascella non fa mancare le sue risposte a chi sui social si azzarda a criticarla, soprattutto sul suo peso. Così sicura e innamorata, ma anche così tanto amata, forse non lo è mai stata. Attendiamo la data!