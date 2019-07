Matrimonio da vera favola per Elie Saab jr, il figlio dello stilista ha sposato Christine Mourad (Foto)

Fidanzamento lampo ma matrimonio organizzato nei minimi dettagli per Elie Saab jr, il figlio del famoso stilista, che ha sposato la bellissima Christine Mourad (foto). Ovviamente gli abiti da sposa non potevano che essere da favola, due come ormai vuole la tendenza, il più bello secondo noi il secondo. Le nozze sono state celebrate n Libano e la cerimonia da sogno ha visto la partecipazione di Dita von Teese, Karolina Kurkova, Sara Sampaio, Bianca Brandolini d’Adda,Toni Garn e il primo ministro libanese Saad Hariri e tant altri, per un totale di 1.200 invitati. Cerimonia religiosa e poi garden party al Faqra club resort, tra le montagne libanesi. Tanto champagne e una torta favolosa costruita su 5 piani con 365 candeline, una per ogni giorno dell’anno. Alla festa da sogno per il matrimonio di Elie Saab jr non potevano certo mancare i fuochi d’artificio ma più di tutto sono i due abiti da sposa ad aver incantato tutti.



GLI ABITI DA SPOSA DI CHRISTINE MOURAD CREATI DAL SUOCERO

Ovviamente a creare i due abiti da sposa p stato lo stilista libanese così amato dalle celebrità di tutto il mondo, Elie Saab. Un matrimonio da mille e una notte dopo soli tre mesi d’amore per la coppia. Per la Mourad lo stilista ha realizzato due diversi abiti con tulle, strass di Swaroski e velo, luminosi entrambi ma il secondo un vero incanto di preziose paillettes bianche, grigie e champagne.

Tanti invitati super vip alle nozze in Libano, la gioia e l’emozione degli sposi, le candele volute ovunque, tanto verde intorno e una torta davvero unica, gigante. Una vera sfilata di alta moda con i vip presenti che hanno sfoggiato l’abito di chissà quale collezione, magari non tutti firmati da Elie Saab.

