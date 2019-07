Giulia Cavaglià risponde sui social a Manuel Galiano dopo la sua intervista su Witty

Era prevedibile che via social si sarebbe scatenato l’inferno dopo le interviste pubblicate su Witty alle coppie protagoniste di Uomini e Donne. E infatti, nelle ultime ore, sono arrivate le varie reazioni! In particolare vogliamo raccontarvi quello che ha detto Giulia Cavaglià, dopo aver visto l’intervista a Manuel Galiano. Il suo ex l’ha descritta come una persona pessima, una ragazza che non ha mai voluto stare bene con lui, che pensava solo ai social, ai brand, a quello che poteva succedere dopo. Tutta fuffa quindi, secondo Manuel, che però voleva stare con Giulia perchè per lei provava qualcosa. La Cavaglià ha deciso quindi di rispondere al suo ex con delle stories sui social.

Vediamo quindi quelle che sono le ultime news dal mondo di Uomini e Donne che non ci lascia neppure in estate!

GIULIA CAVAGLIA’ RISPONDE ALLE ACCUSE LANCIATE DA MANUEL

L’ex tronista inizia dicendo che Manuel ha raccontato una marea di cavolate nella sua intervista tanto che, tra le varie cose dette, c’è il fatto che è rimasto in casa. Secondo Giulia invece Manuel sarebbe andato tutte le sere a ballare e divertirsi, del resto non ha bisogno di prove visto che sui social è pieno di video e foto delle sue serate in discoteca.

In merito ai social, e ai followers Giulia è categorica: “Io una occupazione prime di Uomini e Donne ce l’avevo. Addirittura nel trono di Lorenzo ero stata criticata perchè non mi ero potuta presentare in studio per una registrazione a causa di un impegno di lavoro”. L’ex tronista spiega invece che era Manuel a non avere una stabilità economica e che quindi lei si preoccupava e cercava di fare in modo che avesse del lavoro. “Mi fa stare veramente male questa cosa” ha detto Giulia nelle sue storie dicendo che forse avrebbe dovuto farsi gli affari suoi. “Io lo portavo alle cene con i miei amici? Sono proprio una persona brutta” ironizza la Cavaglià.

“Dice che Ibiza era tutto organizzato, vorrei sapere dove eri seduto in aereo visto che sei andato con un jet privato” ha ribadito l’ex tronista convinta più che mai che Galiano l’abbia tradita. La ragazza ribadisce inoltre di avere delle prove ma non vuole mettere in mezzo le persone che le hanno riferito determinate cose.