Il matrimonio di Louis Ducret, il figlio di Stephanie di Monaco ha sposato l’ex compagna d’università (Foto)

Ancora festa per il principato di Monaco con il matrimonio di Louis Ducret, il primogenito di Stephanie di Monaco (foto). Il cognome dello sposo vi farà di certo venire in mente il matrimonio poco fortunato tra la principessa Stephanie e Daniel Ducret, sua ex guardia del copro; tutto finì per un tradimento rivelato sui giornali di gossip. Dopo le nozze di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam la famiglia reale di Monaco festeggia altre nozze. Louis ha sposato Marie Chevallier, sua ex compagna d’università. Hanno detto sì nella cattedrale di San Nicola, la stessa in cui si unirono in matrimonio il principe Ranieri e Grace Kelly. Nessuno dei figli di Carolina si era sposato nella chiesa monegasca preferendo altre location. L’emozione per tutti è stata fortissima, soprattutto per la sposa che tratteneva a stento le lacrime già prima di arrivare all’altare.

TRE ABITI DA SPOSA PER LA MOGLIE DI LOUIS DUCRET

La nuora di Stephanie di Monaco è arrivata in chiesa a bordo di un’auto d’epoca scoperta, le lacrime che già scendevano sul volto e a fare da damigelle le sorelle di Louis, Pauline Ducret e Camille Gottlieb. Ovviamente alla cerimonia e alla festa per gli sposi non poteva mancare Daniel Ducret. Tutti presenti, anche Charlotte, cugina di Louis, che ha scelto un abito a pois con maniche lunghe.

Beatrice Borromeo bellissima come sempre accanto a Pierre Casiraghi con un abito floreale e un capello vistoso. In giallo mamma Stephanie. Non vediamo l’ora di ammirare tutti gli scatti delle nozze. Intanto, i tre abiti da sposa di Marie si possono notare, il primo in auto, il secondo nella foto ufficiale, così come l’altro, corto.