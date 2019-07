Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ombrellone e teli, preferiscono la spiaggia libera agli stabilimenti vip (Foto)

Quanto durerà la voglia di spiaggia libera di Aurora Ramazzotti e del suo fidanzato Goffredo Cerza (foto)? Tempo di vacanza per la figlia di Eros e Michelle Hunziker che per una volta dice no agli stabilimenti vip a favore della spiaggia libera, quella bella, incontaminata. Per rilassarsi però Aury e Goffredo hanno bisogno di tutto il necessario e lei chiede consiglio ai followers. Forse non si fida del suo fidanzato ma lui commenta che sa tutto sulla spiaggia libera, bisogna comprare l’ombrellone e ne prende due, così sono quasi sicuri di non scottarsi. Le creme solari sono già nella borsa, i teli anche, manca altro? I followers consigliano anche i racchettoni ma Cerza non sa giocare quindi sarebbe una spesa inutile. Aurora è poco abituata alla spiaggia libera ma questa volta niente lusso, meglio una bella spiaggia libera.

AURORA RAMAZZOTTI CHIEDE CONSIGLIO SU COSA PORTARE IN SPIAGGIA

“Oggi io e il King abbiamo deciso di andare su una spiaggia libera e abbiamo bisogno di sapere qual’è l’attrezzatura ‘must have’ quando si va” e mentre il fidanzato dice che lui sa già tutto lei prosegue il suo discorso su Instagram: “Ok, sa tutto lui… Abbiamo gli asciugamani, la crema solare, delle casse perché ovviamente vogliamo disturbare la quiete altrui ascoltando della musica ad altissimo volume. Poi dovremmo comprare un ombrellone: che altro ci manca?”.

Finalmente arrivano in spiaggia, Cerza sistema i due ombrelloni, si stendono sui teli sotto l’ombra, ridono di gusto, si rilassano e per la figlia di Eros e Michelle c’è una nuova esperienza.“Beh, direi che ci siamo. Il nostro telo steso è bellissimo, da qui è tutto” poi chiude e si godono un giorno speciale.