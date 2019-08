Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano il compleanno della piccola Raffaela (Foto)

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli da meno di un mese hanno confermato la loro separazione e ieri hanno festeggiato il compleanno della loro piccola Raffaela Maria (foto). Otto anni d’amore e lo sottolineano mamma e papà ma anche la sorella maggiore, Aurora Ramazzotti. Chissà se gli impegni li hanno portati a festeggiare tutti insieme per la loro bambina; ricordiamo gli altri anni con gli scatti in vacanza, la torta, le candeline e tutta la semplicità di un grande amore. “Auguri cucciola Raffa. Tanto amore” ha scritto Eros ieri sul suo profilo social mostrano uno scatto buffo e tenero allo stesso tempo. Seduti a terra i loro piedi uno vicino all’altro e circondati da un cuore rosso. “Infinite noi” ha scritto Marica Pellegrinelli scegliendo invece le loro mani, a questo Aurora ha aggiunto un cuore rosso “rubando” poi lo scatto per fare gli auguri alla sua sorellina.

GLI AUGURI DI AURORA RAMAZZOTTI ALLA SUA SORELLINA

“Otto anni fa è arrivata Raffaela e ha cambiato tutto” ed è così per Aury che dopo tanti anni da figlia unica si è ritrovata con la prima sorellina che era già un’adolescente, poi sono arrivati anche Sole, Celeste e Gabrio Tullio e davvero tutto è cambiato.





Dieci anni fa era nato invece l’amore tra Eros e Marica e nessuno immaginava che sarebbe finito, almeno non così presto, con i bambini ancora così piccoli. La favola si è interrotta per la seconda volta per il cantante romano ma il legame resta forte. Entrambi faranno di certo in mood di non far vivere a Gabrio Tullio e a Raffaela il dolore della loro separazione, proprio come per lungo tempo hanno fatto Eros e Michelle per la loro Aurora. La protezione tra loro è massima, sia Eros che Aurora hanno difeso Marica dagli attacchi chi non conosce la loro storia ma solo la cattiveria.