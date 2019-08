Benedetta Parodi e Fabio Caressa abbronzatissimi ma troppo magri: sui social non mancano le critiche

Benedetta Parodi è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano eppure una sua foto sta facendo molto discutere il popolo del web. La Parodi ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram insieme a Fabio Caressa ricevendo moltissimi commenti, tra cui anche numerose critiche. Perché la coppia è stata attaccata dai followers sui social network? Nella foto, sia la nota conduttrice che il suo partner, che nella vita fa il telecronista, sono parsi piuttosto magri agli occhi del popolo del web. Magari è solo l’effetto dell’inquadratura? Intanto andiamo a vedere alcuni dei commenti sotto il post di Benedetta Parodi.

Benedetta Parodi in vacanza con Fabio Caressa: le critiche da parte del popolo del web dopo lo scatto sui social

La foto romantica, in vacanza, pubblicata da Benedetta Parodi insieme a Fabio Caressa fa discutere. Secondo il popolo del web, la Parodi e Caressa sarebbero troppo magri. Un utente azzarda anche e scrive: “Sembra malato! Ma sta bene?”. “Come fate Caressa e tu ad esser così magri con le prelibatezze che cucini?” scrive qualcun altro. Non solo critiche però. I fan di Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono intervenuti in difesa della coppia. “Ti ingrassi e hanno da dire perché mangi troppo, dimagrisci e hanno da dire perché sei troppo sciupato. Ah sti social” scrive un utente. E ancora: “Vorrei vedere se venissero dette le stesse cose a voi; andreste su tutte le furie. E smettiamola di dire che in questo caso si può fare perché si tratta di personaggi pubblici, perché questo non giustifica le frasi pessime che ho letto”.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sempre più innamorati: risponderanno alle critiche?

Nonostante le numerose critiche, Benedetta Parodi e Fabio Caressa sembrano più innamorati che mai. Abbronzatissimi e sorridenti nella foto che ha causato così tante polemiche. Ma la Parodi e il suo lui decideranno di rispondere una volta per tutte alle parole del popolo del web? Per il momento sembra proprio che la coppia non abbia alcuna intenzione di intervenire. Staremo a vedere.