Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano Andrea Macchi pronti per Temptation Island VIP: il loro amore resisterà?

E chi lo avrebbe mai detto che Anna Pettinelli, abituata a commentare in tv e in radio le gesta dei personaggi famosi avrebbe partecipato a un reality come Temptation Island Vip! Oggi è arrivata la notizia ufficiale: Anna Pettinelli e il suo fidanzato, Stefano Andrea Macchi, saranno una delle sei coppie che parteciperanno al reality in onda da settembre su Canale 5 ( le registrazioni quindi inizieranno a breve). Anna ha annunciato a tutte le persone che la seguono la notizia, postando l’immagine di Temptation Island e il video che è stato diffuso proprio oggi sui social. E a quanto pare tutte le persone che seguono lei e Andrea Macchi, non vedono l’ora di vederli insieme in Sardegna. Di loro si sa molto poco ma è noto a tutti che esiste una certa differenza di età visto che la Pettinelli ha 62 anni mentre il Macchi è qualche annetto più giovane ( ha infatti 42 anni, sono 20 gli anni di differenza). Immaginiamo quindi che tra le tentatrici ci saranno sicuramente delle giovanissime ma anche delle donne di certo più mature capaci di far vacillare il sentimento…

ANNA PETTINELI E IL SUO GIOVANE FIDANZATO STEFANO ANDREA MACCHI PRONTI PER TEMPTATION ISLAND VIP

Dando uno sguardo al profilo instagram di Stefano Andrea Macchi, il fidanzato di Anna Pettinelli, oltre a scoprire il grande amore per il suo lavoro, fa il doppiatore, possiamo notare anche una certa ironia nella condivisione di alcuni post che riguardano proprio il mondo del piccolo schermo.

Ad esempio ci sembra di capire che non sia proprio un grande fans del Grande Fratello:

E pensare che davanti a lui avrà proprio Alessia Marcuzzi nel corso dei falò a chiedergli “ti aspetti di vedere un video? Si ho un video per te…“. A volte si sa, nella vita, il karma può giocare brutti scherzi.

Ecco noi non conosciamo bene Andrea Macchi ma ci sembra avere del potenziale. Conosciamo invece l’esuberanza di Anna Pettinelli e anche la sua energia travolgente per cui immaginiamo che potrebbe davvero essere la grande protagonista di questa edizione di Temptation Island Vip e noi ce lo auguriamo di cuore! Che la forza del trash sia con voi…

