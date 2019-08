Belen e Stefano De Martino hanno comprato la prima casa insieme? Lei mostra le foto della villa a Ibiza

Vacanze infinite per Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ibiza e così sembra che la coppia abbia acquistato proprio la villa scelta questa estate, la prima casa insieme, la prima di tutti e tre, la prima in cui hanno vissuto il loro ritorno (foto). E’ Belen a mostrare le foto della villa a Ibiza, sembra proprio la stessa vista in più scatti nelle ultime settimane, continuano così i progetti di vita insieme per la showgirl e il ballerino e intanto i fan continuano a sognare con loro. “La nostra prima casa” ha scritto la splendida 34enne mostrando gli scatti sul suo profilo Instagram e le sue parole hanno scatenato tutti. Hanno davvero comprato casa sull’isola, vogliono vivere sull’isola non solo l’estate ma più tempo possibile?

BELEN E STEFANO HANNO DAVVERO ACQUISTATO LA VILLA A IBIZA?

Belen, Stefano e Santiago bellissimi insieme a Ibiza

Dopo la bellissima barca che porta il nome di Santiago adesso sembra che ci sia un altro regalo per la coppia, la villa immersa nella natura, un luogo magico per entrambi, quello in cui hanno riscoperto di potersi amare davvero e questa volta per sempre.

E’ il loro posto del cuore, è il luogo in cui accolgono famiglia e amici, pochi, pochissimi, e per non lungo tempo. La camera da letto, l’esterno, la piscina, il giardino, tutto così lontano dalla città, così bello. E’ il posto dove sono felici e si sentono davvero a casa, è la villa dove alle Baleari che trasforma il sogno in realtà. Hanno confidato che ciò che potevano sbagliare l’hanno sbagliato ma che adesso non perdono tempo a litigare, è tempo di amarsi fino in fondo, la famiglia è la cosa più importante. Finalmente sono felici con il loro piccolo Santiago, tutti e tre insieme, bellissimi, più di prima.