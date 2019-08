Eleonora Rocchini e Oscar Branzani finita per sempre? Le parole dei due

Da qualche settimana è ormai nota l’aria di crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due si sono conosciuti grazie alla partecipazione a Uomini e Donne e da lì non si sono più lasciati diventando una delle coppie più amate dai fan del programma di Canale 5, almeno fino ad ora. Era stata la stessa Eleonora a confermare la crisi tra lei e Branzani tramite i social definendo il momento tra lei e Oscar non sereno. Nulla di più però. Nessun motivo, nessuna spiegazione. Secondo alcune indiscrezioni la Rocchini avrebbe scambiato dei messaggi con Luca Daffré, anche lui volto noto al pubblico di Uomini e Donne. Eppure, sempre secondo indiscrezioni sul web, anche Oscar Branzani si sarebbe sentito con una donna.

Che cosa è successo davvero tra i due e qual è il rapporto ad oggi? Parlano finalmente i diretti interessati, o meglio fanno intendere qualcosa. Continuate pure a leggere per scoprire che cosa hanno detto.

Oscar Branzani si riferisce alla storia con Eleonora Rocchini? “Certi dubbi rendono le idee chiare”

Mentre tutti i fan attendono notizie e aggiornamenti sulla storia d’amore tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore, a dare dei dettagli e far pensare. Frasi sulle sue ig stories che, secondo i fan, sono riferite proprio ad Eleonora Rocchini. Sarà davvero lei la destinataria? Intanto vediamo che cosa ha affermato Branzani sul social network. “Certi dubbi rendono le idee chiare. Ma io ti regalo il mare con le sue tempeste e le sue maree, con i suoi abissi e le sue perle nascoste. Calma e tormento, a volte rabbia, a volte quiete. Ti regalo il mare, i suoi tramonti, il profumo del sale ed i suoi porti sicuri” sono state le parole di Oscar su Instagram. La citazione non ha certo lasciato indifferenti i fan della coppia e del programma di Maria De Filippi. Se davvero queste parole sono dirette alla ex corteggiatrice, lei reagirà? Intanto vi diciamo che cosa sta facendo Eleonora Rocchini…

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sempre più lontani? Lei cerca la pace a Ibiza: ecco che cosa ha detto a tal proposito

E sì, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sembrano davvero sempre più lontani. Lei ha deciso di passare alcuni giorni in relax a Ibiza alzando anche numerose polemiche. Forse era inevitabile però la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto rispondere ad alcune critiche che le sono arrivate direttamente. “Non penso di dovermi giustificare su dove vado, sinceramente. Non ci vedo niente di male” ha affermato Eleonora Rocchini spiegando che sta cercando di ritrovare relax, divertimento e spensieratezza, quello che oramai ha perso. Sarà anche un riferimento a Oscar Branzani? Beh, sembra proprio che l’aria di crisi tra i due continui, anzi, secondo molti, i due non sarebbero più una coppia.