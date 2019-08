Francesco Arca e Laura Chiatti felici insieme: quando l’amicizia è più forte di tutto (FOTO)

Francesco Arca e Laura Chiatti sono stati fidanzati diverso tempo fa eppure sono stati paparazzati di nuovo insieme. Come già sappiamo, attualmente, Francesco Arca sta con Irene Capuano mentre Laura Chiatti è innamoratissima di Marco Bocci. E allora che ci fanno insieme i due attori ed ex fidanzati? L’amore tra di loro è sicuramente passato ma questo non è significato il non vedersi mai più, tutt’altro. Laura Chiatti e Francesco Arca sono riusciti a costruire un rapporto d’amicizia bellissimo dopo la fine della loro relazione tanto che, spesso e volentieri, si fanno vedere insieme, anche in compagnia dei loro partner e dei rispettivi figli. E allora andiamo a vedere come il settimanale Chi ha beccato i due questa volta.

Francesco Arca e Laura Chiatti, l’amicizia che va oltre: ecco le foto della loro complicità durante l’uscita con Irene Capuano, Marco Bocci e bambini

I due bravi e belli attori sono stati fotografati dal settimanale Chi, in edicola oggi mercoledì 28 agosto. Francesco Arca e Laura Chiatti hanno deciso di trascorrere una divertente serata al luna park. Ed effettivamente ridono, e come se ridono. La complicità tra i due è evidente ma si tratta di una semplice e sincera amicizia. E i loro rispettivi partner lo sanno bene. Irene Capuano e Marco Bocci erano ovviamente presenti e, con loro, anche i figli. Laura Chiatti e Francesco Arca si lasciano andare ad un tenero abbraccio. La serata al luna park prosegue ed ecco Marco Bocci al fianco della sua Laura mentre tiene in braccio uno dei suoi figli. Una bellissima uscita a quattro più bambini. Ecco per voi alcune delle foto scattate dal settimanale Chi:

Francesco Arca e Laura Chiatti: quando l’amore finisce arriva l’amicizia (che mette d’accordo tutti)

Ma questi scatti non sono gli unici a dimostrare quanto sia bella l’amicizia tra Francesco Arca e Laura Chiatti nonché tra le due coppie e probabilmente anche tra i figli! Altra conferma è il fatto che sia Arca che la Chiatti, ma pure Marco Bocci e Irene Capuano, mostrano spesso ai loro fan sui social network delle foto mentre sono insieme. Quando l’amore finisce arriva l’amicizia? Molto spesso non è così ma per Laura e Francesco è andata diversamente. Ad oggi, mentre sono innamoratissimi dei rispettivi partner, sono riusciti anche a mantenere un rapporto sincero e pieno d’affetto. Ma Bocci e la Capuano non sono gelosi di questa amicizia? Non sembrerebbe considerando che escono tutti insieme e visto anche l’amore profondo che provano Arca e la Chiatti per la loro dolce metà. E questa bella amicizia è inevitabilmente apprezzata anche sui social. I fan degli attori non possono non fare, ogni volta, i complimenti per la maturità e l’affetto con cui sono riusciti a costruire questo rapporto.

E voi che cosa ne pensate dell’amicizia che c’è tra Francesco Arca e Laura Chiatti? Fatecelo sapere nei commenti.