Fabio Colloricchio e Violeta amore a gonfie vele: che passione sul red carpet (FOTO)

Chi pensava che non sarebbero durati a lungo dovrà ricredersi probabilmente. Perché l’amore nato tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan prosegue a gonfie vele. Si sono conosciuti a Supervivientes, la versione spagnola della nostra L’Isola dei Famosi, appena qualche mese fa. E proprio sull’isola è scoppiata la passione tra i due naufraghi. Dopo la fine del reality show però i due continuano ad essere una coppia molto affiatata tanto che hanno pure deciso di farsi un tatuaggio di coppia. L’ex protagonista di Uomini e Donne sembra fare davvero sul serio con la sua Violeta Mangrinan.

L’ultima conferma è il red carpet di Venezia 76 dove i due si sono presentati ovviamente insieme e belli più che mai. Curiosi di vedere Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia? Continuate pure a scorrere allora.

Venezia 76, sul red carpet ci sono anche Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan: le foto dei look e dei baci appassionati di fronte ai fotografi

Fabio Colloricchio ha accolto Violeta Mangrinan in una della città più bella della sua Italia scrivendo su Instagram: “Benvenuta a Venezia amore mio”. E proprio a Venezia 76 i due sono saliti sul red carpet incantando tutti con la loro bellezza e il loro amore. Lui elegantissimo con vestito e papillon nero e una camicia bianca. Per lei, invece, un abito bianco con alcuni dettagli neri sulle maniche. Grande spacco e scollatura vertiginosa che di certo sta facendo parlare il popolo del web. La loro bellezza però convince e convincono anche i loro baci sul tappeto rosso di uno degli eventi più prestigiosi al mondo. Ecco, dunque, qui di seguito, alcune delle foto di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan a Venezia:

Fabio Colloricchio e la sua Violeta emozionati sul red carpet di Venezia 76: ecco le parole dell’ex volto di Uomini e Donne e della Mangrinan

“Non so cosa dire, penso che sia meglio lasciare alcune foto per vedere il sogno che abbiamo vissuto ieri a Venezia con il mio amore” ha scritto così, in spagnolo, Fabio Colloricchio sul suo profilo Instagram. L’ex protagonista di Uomini e Donne si è molto emozionato e lo fa sapere anche ai suoi followers che lo riempiono di mi piace sul social network. Anche Violeta Mangrinan ha voluto spendere delle parole per quanto vissuto sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La fidanzata di Fabio Colloricchio descrive il tappeto rosso come un’esperienza indimenticabile insieme al suo Fabio. “Ciò che quell’isola ha unito, che non separi la vita, mio ​​AMORE” ha aggiunto Violeta dando ancora una volta la prova dell’amore che c’è tra lei e Colloricchio.

Non ci sono dubbi, quindi. L’amore tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan prosegue a gonfie vele, eccome! I due sembrano fare davvero sul serio. Si mostrano spesso insieme sui social network, si baciano, si scambiano romantiche dediche. Un amore che pian piano sta riuscendo a conquistare anche chi in loro non ha mai creduto. E voi che cosa ne pensate di questa coppia? Vi piace? Fateci sapere il vostro parere nei commenti.