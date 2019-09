Giovanna e Amadeus in lacrime a Domenica IN rivedendo le immagini del loro matrimonio (FOTO)

Lacrime per tutti a Domenica IN nella prima puntata in onda oggi con Mara Venier che ha accolto nel suo studio Amadeus e Giovanna Civitillo. I due insieme per la prima volta in tv con il loro bambino, il piccolo Josè, hanno rivisto le immagini del loro matrimonio. In particolare il momento delle promesse durante il quale Giovanna non ha trattenuto le emozioni e si è commossa sciogliendosi in lacrime. Dopo 10 anni di matrimonio con il rito civile, Giovanna e Amadeus hanno deciso di sposarsi davanti a Dio. “Due sacerdoti che ci conoscono ci hanno detto che ci vedono innamorati come il primo giorno e ci hanno chiesto perchè non ci sposavamo anche in chiesa” ha spiegato Amadeus. Ed ecco che è arrivata la decisione di sposarsi in questa piccola chiesa. Solo 18 gli invitati, la famiglia. Un momento davvero indimenticabile. Mara rivela anche che i due sposi hanno ricevuto un dono speciale, un telegramma di Papa Francesco per questo giorno speciale.

In studio per la prima volta anche il piccolo Josè che non era mai stato in tv con la sua mamma e il suo papà.

Giovanna aggiunge anche che essendo molto credenti dovevano fare questo gesto, la celebrazione e il giuramento davanti a Dio era fondamentale e sono più che felici di averlo fatto.

GIOVANNA CIVITILLO E AMADEUS A DOMENICA IN RIVEDONO LE IMMAGINI DELLE NOZZE

Mara ha quindi mostrato alcuni istanti del giorno del matrimonio

Amadeus e Giovanna hanno spiegato che è stato bellissimo sposarsi davanti ai loro figli; insieme al piccolo Josè ma anche con Alice che ha fatto da testimone per questo giorno speciale. Un amore quindi che va a gonfie vele e che riceve anche la benedizione di zia Mara in questa prima puntata di Domenica In.

Ed ecco altre immagini del matrimonio di Giovanna e Amadeus

La coppia ha poi chiuso l’intervista cantando insieme a Romina Power.