Erica Piamonte tradita da Taylor Mega la distrugge: verità o funzione per acchiappare followers?

Solo qualche ora fa vi abbiamo mostrato come i paparazzi hanno pizzicato Taylor Mega. La bella influencer è stata beccata in compagnia di una ragazza, una ex corteggiatrice di Uomini e Donne a quanto pare. La Mega e l’ex volto del programma di Canale 5 però non sembravano delle semplici amiche, tutt’altro. La foto pubblicata da Riccardo Signoretti vede protagonista un bacio tra Taylor Mega e la misteriosa ragazza mora. Tutto farebbe pensare ad una relazione tra le due. Il popolo del web è rimasto decisamente sorpreso in quanto i fan credevano che Taylor Mega stesse con Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello. Proprio nella casa più spiata d’Italia le due ragazze si sono conosciute conquistando tutti con il loro rapporto.

E se inizialmente la loro sembrava un’amicizia, la loro vicinanza ha fatto pensare sempre di più i fan. Adesso a parlare è proprio Erica Piamonte. La gieffina è stata tradita dalla influencer? Continuate a leggere per scoprire che cosa ha detto.

Taylor Mega ha tradito Erica Piamonte, la gieffina è una furia: “Non eravamo solo amiche ma non si doveva sapere perché…”

Ci aspettavamo che una tra Taylor Mega ed Erica Piamonte parlasse dopo la foto al bacio della prima. A dire la sua è stata proprio la ex gieffina tramite alcune ig stories. Erica afferma di stare molto male ma dice di essere talmente arrabbiata da non riuscire nemmeno a piangere. “Tu non ti fai schifo? Non ti vergogni?” chiede la Piamonte rivolgendosi, con ovvia probabilità, a Taylor Mega. “Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche” conferma Erica Piamonte. “Questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano” ha spiegato l’ex gieffina. “E invece queste foto le gradiscono i tuoi genitori?” provoca poi. In realtà, per quanto ne sappiamo, Taylor Mega aveva fatto intuire già in tv di essere bisessuale, soprattutto dopo la vicinanza speciale con Erica proprio al Grande Fratello. Chiaramente la Piamonte non era a conoscenza della presenza della donna misteriosa e si chiede anche chi possa essere. E qui apriamo una piccola parentesi perché gli utenti più attenti giurerebbero che la misteriosa ragazza sarebbe Giorgia Caldarulo che nelle ultime ore è stata pesantemente offesa sui social. Tornando a noi, Erica racconta che fino al giorno prima Taylor Mega le mandava messaggi d’affetto. “Te ti devi solamente sotterrare” chiude la Piamonte sorprendendo i suoi followers.

Il tradimento di Taylor Mega ad Erica Piamonte non convince: mossa acchiappa like? Anche l’influencer dice la sua

“In questo momento sto lavorando e non ho tempo di spiegare nulla… è un tema delicato e non semplice da affrontare” sono state le prime parole di Taylor Mega sulla questione, ancor prima dell’attacco di Erica Piamonte. Dopo qualche ora però l’influencer è tornata sui social per parlarne. “In questo momento mi sto frequentando con una persona” conferma Taylor Mega spiegando che la sua famiglia non era al corrente di “questo suo lato”, così come dice lei. Poi la influencer afferma che non voleva far soffrire nemmeno un’altra persona. Erica Piamonte? Beh, sembra piuttosto chiaro che si tratti di lei. Comunque, subito dopo, la Mega è stata offesa sui social e ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram. Il popolo del web si è completamente diviso dopo tutto quello che è successo. In tantissimi difendono Erica Piamonte dopo il tradimento subito, altri si schierano con Taylor Mega dopo le offese ricevute. Altri ancora però pensano che tutta questa storia sia una mossa ben studiata per fare audience e acchiappare like.

E voi che cosa ne pensate? Erica Piamonte e Taylor Mega torneranno a parlare della situazione? O forse sarà la ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo a dire la sua su questa storia? Non è ufficiale che si tratti di lei eppure le offese le sono arrivate talmente dritte dal popolo del web che lei le ha pure pubblicate dando, in un certo senso, una piccola conferma. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.