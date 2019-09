Mara Venier e Nicola Carraro 19 anni insieme ma pazzi d’amore come il primo giorno: arrivano dediche e rose

E chi lo ha detto che l’amore quando il tempo passa sbiadisce e non sa regalare giorni indimenticabili. Se è vero amore fa battere il cuore, fa venire le farfalle nello stomaco; il vero amore sa regalare emozioni su emozioni. Ne sanno qualcosa Mara Venier e Nicola Carraro che, dopo 19 anni d’amore, sono ancora innamorati come il primo giorno. Sui social, in tv, sui giornali ma soprattutto nella loro vita quotidiana non smettono mai di ricordarsi quanto si amino e quanto siano stati fortunati a incontrarsi. E oggi che per loro è un giorno speciale, non potevano mancare le dediche sui social e non solo.

MARA VENIER E NICOLA CARRARO INNAMORATI PIU’ CHE MAI: LA DEDICA DELLA CONDUTTRICE

Questa mattina presto Mara aveva pubblicato una foto sui social, con una dedica d’amore al suo Nicola. Del resto lei che come saprete si alza alle 5 del mattino, è una donna mattiniera anche sui social!

Dolcissime le parole di Mara che non perde mai occasione di ricordare quanto sia innamorata del suo Nicola. “Lo sposerei tutti i giorni della mia vita” aveva detto in una delle sue ultime interviste la conduttrice di Domenica In. Mara, alla vigilia della nuova edizione del programma di rai 1 aveva anche raccontato di come Nicola non sia proprio entusiasta di questo suo impegno in tv, visto che avrebbe piacere a passare molto più tempo con lei ma che ovviamente è felice se lei lo è e sa gioire delle sue grandi soddisfazioni.

Dopo la dedica, Mara ha poi pubblicato la foto che la mostra davanti casa con un super mazzo di rose rosse che Nicola le ha fatto recapitare nel giorno del loro anniversario.

Una coppia che sa davvero come emozionare e come arrivare anche al cuore di chi sa essere felice anche di queste bellissime storie d’amore.