Francesca De André denuncia un complotto ordito da sua sorella: la risposta di Biagio D’Anelli

Francesca De André è tornata in tv, ospite nello studio di Domenica Live con Barbara d’Urso. La ex concorrente del Grande Fratello ha detto delle frasi decisamente forti oltre che importanti nello studio del programma di Canale 5. La sua storia con Gennaro Lillio, conosciuto all’interno della casa del GF è giunta al termine e la De André è tornata felice, a gran sorpresa, con Giorgio Tambellini, il suo ex. Ma che cosa ha detto Francesca da Barbara d’Urso? La gieffina ha tirato in ballo Biagio D’Anelli che avrebbe ordito un complotto insieme alla sorella Fabrizia proprio per farle credere che Giorgio l’aveva tradita mentre lei partecipava al reality show.

In questo modo Francesca si sarebbe avvicinata verso il compagno di avventura Gennaro Lillio. Ma andiamo a vedere meglio che cosa ha detto e come sono andate le cose.

Francesca De André di nuovo insieme a Giorgio: Biagio D’Anelli commenta le parole della ex gieffina sul complotto

“Io e Fabrizia De André abbiamo complottato il tradimento di Giorgio Tambellini nei riguardi di Francesca De André. Dopo questa cosa credo anche che Dumbo voli…“ sono state le parole di Biagio D’Anelli. “Buonasera. Ho appena finito di vedere la replica di Domenica Live perché pare che una persona o delle persone vorrebbero denunciarmi o querelarmi. Cara Francesca De André, ti ricordo che in casa Giorgio Tambellini è entrato in Casa dicendo “Sì ti ho tradito, ho fatto quello che ho voluto, perché tu non c’eri e avevo bisogno di scaricare”. E questa è la prima schifezza” ha poi affermato proprio Biagio D’Anelli. “Ho cinque paparazzi che hanno visto tutto quello che è accaduto. Posso fare nomi e cognomi e portarli dove vuoi, quando vuoi” ha anche aggiunto D’Anelli. La cosa però non è terminata qui, l’ex concorrente del Grande Fratello ha proseguito il suo commento dopo le parole di Francesca De André e, questa volta, si è rivolto proprio a Giorgio Tambellini.

Biagio D’Anelli su Giorgio Tambellini dopo il ritorno di fiamma con Francesca De André: lo invita a parlare a quattr’occhi

“Mi ha telefonata Alessandra, la tua cara amica, passandomi Giorgio, che voleva parlare con me, dicendomi che mi avrebbe offerto una cena se gli avessi parato il c***” ha continuato Biagio D’Anelli. Parole poi anche per Tambellini: “Gli ho sempre detto pubblicamente che lo aspettavo per smontare i complotti. E poi a che pro dovevo fare un complotto contro di me?“. Biagio D’Anelli afferma che non se ne fregava niente del fidanzamento tra Francesca De André e Giorgio e invita Tambellini a parlare a quattr’occhi.

A questo punto come andrà a finire? Giorgio Tambellini affronterà il confronto faccia a faccia con Biagio D’Anelli? Francesca De André interverrà in merito? E poi Gennaro Lillio che cosa ne pensa di tutta questa storia? Vi terremo sicuramente aggiornati. Continuate a seguirci.