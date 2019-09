Francesca de Andrè contro Gennaro: “Aggressivo mi ha scaraventata”

Travolgente come sempre, Francesca de Andrè anche nella puntata di Domenica Live in onda oggi 22 settembre 2019 su Canale 5 ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti e inaspettate. Oggi Francesca è felice al fianco di Giorgio Tambellini, il suo ex ragazzo che nelle ultime settimane è tornato al suo fianco. Ma non poteva non rispondere alle domande di Barbara d’Urso che le ha chiesto come mai la storia con Gennaro Lillio, del quale diceva di essere follemente innamorata, sia finita in così poco tempo. La de Andrè che ha anche parlato di un complotto fatto contro di lei da sua sorella e da altre persone, ha detto di essere felice al fianco di Giorgio e ha spiegato di essere tornata insieme a lui solo dopo aver lasciato Gennaro. La relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello, come racconta Francesca, è comunque finita a prescindere dal suo ritorno di fiamma con Giorgio. La De Andrè infatti ha spiegato: “Siamo due persone su due pianeti completamente diversi.” Non solo, ha anche fatto capire che le cose non hanno funzionato a causa delle continue scenate di gelosia che Gennaro le faceva e anche per le scene violente delle quali si è trovata suo malgrado protagonista.

FRANCESCA DE ANDRE’ VS GENNARO LILLIO: ECCO PERCHE’ E’ FINITA

Francesca de Andrè ha raccontato alla d’Urso che questa relazione non poteva continuare perchè lei e Gennaro sono molto diversi. Lei è una persona che va a mille, mentre definisce il modello molto noioso oltre che estremamente possessivo. La De Andrè poi lancia anche pesanti accuse: “perché il signorino, mi ha fatto delle sceneggiate greco napoletane, dove per due volte il signorino, che parla di aggressioni, mi ha scaraventata dall’altra parte della camera d’albergo mentre si parlava di Giorgio, perché non voleva che avessi un confronto con lui” .

Ha quindi ribadito che Gennaro è una persona molto aggressiva, che si arrabbia per delle cose che lei non condivide. Ne parla come di una persona polemica con la quale si doveva litigare sempre per qualsiasi cosa e lei non voleva. In ogni caso questa relazione è finita e lei e Giorgio oggi, come confermano entrambi, sono innamorati più di prima.

Non solo, la De Andrè ha anche lanciato accuse. “Cosa vuol dire che lui è una persona sana e io no? Prendere gli steroidi vuol dire essere sano” ha detto Francesca nello studio di Domenica Live.