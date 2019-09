Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo: scontro social per Taylor Mega

Sono passati solo alcuni giorni da quando la foto al bacio di Taylor Mega con Giorgia Caldarulo ha lasciato sconvolta la ex gieffina Erica Piamonte. Tra Erica e la nota influencer non c’era solo una semplice amicizia, almeno per la Piamonte che su Instagram ha spiegato il suo rapporto con la Mega dopo quello che successo. Taylor Mega, dal canto suo, ha detto che erano solo amiche. Erica Piamonte si è sentita tradita ed è stata ospite a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso due giorni fa proprio per raccontare quanto accaduto. Neanche a farlo apposta, proprio ieri è stata ospite nello stesso studio anche Giorgia Caldarulo che ha dato la sua versione dei fatti.

Dopo l’ospitata dell’ex volto di Uomini e Donne è partito un vero scontro social tra le due. Andiamo a vedere subito che cosa si sono dette.

Giorgia Caldarulo: “Erica Piamonte grezza”. Lei replica: “Sta cambiando Taylor”

Ad Erica Piamonte sembra non essere andata giù la definizione che Giorgia Caldarulo ha avuto per lei nello studio di Canale 5. Per la Caldarulo la gieffina sarebbe grezza, mentre la Piamonte definisce Giorgia moscia. “Volevo dire due cose alla signorina Giorgia” inizia così una serie di ig stories Erica Piamonte. “Io ho parlato di lei solo perché la Signora Barbara d’Urso, padrona di casa, mi ha chiesto un commento” afferma la gieffina. “Mi pare di aver detto che io non ti conosco e mi basavo solamente su delle storie che mi hanno mandato i miei fan. Il mio era un giudizio istintivo” continua Erica. “La persona superficiale sei tu e non io perché io mai mi permetto di giudicare chi non conosco e questa è una battaglia che io faccio tutti i giorni” sono ancora le parole della Piamonte. “Nessuno mi ha mai dato della grezza. Sono una ragazza, nei modi, molto fine. All’apparenza no (…) Sono una ragazza educata, con dei modi molto garbati. Magari il tuo vocabolario è limitato” attacca Erica Piamonte che poi conclude dicendo che non è moscia solo Giorgia ma sta facendo diventare moscia pure Taylor Mega e, per lei, non sono una bella coppia. “Se son rose fioriranno” aveva detto l’influencer ma la Piamonte dice che secondo lei queste rose si ammosceranno.

Giorgia Caldarulo, frecciatina potente a Erica Piamonte: “Taylor Mega ha scelto me”

Certo è che dopo le storie di Erica Piamonte anche Giorgia Caldarulo ha voluto dire la sua e lo ha fatto con gli stessi mezzi. La ex protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato una ig stories con tanto di tag alla gieffina. “Erica ho appena visto le tue storie ma sei seria?” chiede Giorgia Caldarulo che si lascia andare a una risata un po’ forzata e aggiunge pure l’effetto di Taylor Mega nella storia. “Ma non hai ancora capito? Trai le tue conclusioni. Ha scelto la moscia, bella!” ha così affermato Giorgia Caldarulo lanciando una frecciatina piuttosto forte ad Erica Piamonte.

Come risponderà questa volta la ex gieffina? Ma soprattutto Taylor Mega deciderà di intervenire sulla questione e prenderà le difese di una delle due? Noi vi terremo aggiornati. E voi da che parte state?