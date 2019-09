Uomini e Donne, Ivan Gonzales dopo la fine della storia con Sonia: “La sceglierei di nuovo”

La crisi tra Ivan Gonzales e Sonia Pattarino sembrava evidente. I due si erano conosciuti grazie a Uomini e Donne ma oggi non stanno più insieme. La loro storia d’amore aveva fatto sognare tanti fan del programma di Maria De Filippi eppure qualcosa tra di loro è cambiato. A parlare è stata dapprima Sonia che ha annunciato la fine della sua relazione con Ivan. “I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. Si ama e si perde, è la vita, anche se non è facile e fa male all’anima bisogna abituarsi al cambiamento“ sono state infatti le parole su Instagram.

Adesso però anche Gonzales ha voluto spendere qualche parola per la fine della storia con la corteggiatrice. Andiamo a vedere che cosa ha affermato l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island.

Uomini e Donne, Ivan Gonzales e Sonia Pattarino si sono lasciati: il commento di lui

Dopo le parole social di Sonia Pattarino anche l’ex tronista ha detto la sua in merito alla fine della relazione iniziata grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. “Ho ricevuto tanti messaggi dove mi viene chiesto cosa fosse successo, ma ho ricevuto anche tanti messaggi con scritto cose assurde, dove vengo criticato di nuovo dicendo che ho fatto una scelta di ripiego (dopo 8 mesi)” ha iniziato così Ivan Gonzales. “Ragazzi, nessuno mi ha obbligato a stare 8 mesi con una persona, né a portare nessuno a casa della mia famiglia“ ha spiegato ancora Ivan. Le parole di Gonzales si riferiscono chiaramente alle critiche che sono arrivate dal popolo del web dopo l’annuncio di Sonia Pattarino. Secondo gli utenti dei social e i fan di Uomini e Donne la fine della storia tra i due volti dello studio di Maria De Filippi sarebbe stata, infatti, una scelta di ripiego. Sul web si è alzata, in effetti, una grossa polemica e Ivan ha cercato, con le sue parole, di metterla a tacere. Ci sarà riuscito? Certo è che poi ha avuto un pensiero anche per Sonia.

Uomini e Donne news, Ivan Gonzales: parole bellissime per Sonia nonostante tutto

Ivan Gonzales però si è poi concentrato su Sonia Pattarino e per lei ha avuto parole davvero molto belle. “Vi dico che Sonia è stata la scelta più giusta e onesta che potessi mai potuto fare, era la ragazza più completa che ho conosciuto lì dentro e la sceglierei di nuovo se tornassi indietro” ha affermato l’ex tronista di Uomini e Donne emozionando chi ha sempre sostenuto questa coppia. “Ma a volte le cose vanno o non vanno, e questa volta non è andata” ha poi concluso Ivan Gonzales.