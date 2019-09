Stefano de Martino e Belen Rodriguez pronti a un secondo figlio? La risposta da Domenica IN

Grane energia nella parte di Domenica IN dedicata all’intervista di Stefano de Martino. Del resto il ballerino si sa, è travolgente e con zia Mara si lascia sempre andare! Nella puntata di Domenica IN del 29 settembre 2019, dopo aver dato buca la scorsa settimana per motivi di salute, Stefano arriva a regala attimi di grandi emozioni a zia Mara ma anche al pubblico a casa che ha di certo seguito con grande interesse questo momento. Non si poteva chiaramente fare a meni di parlare del ritorno con Belen Rodriguez, del resto dallo studio di Domenica IN proprio lo scorso anno, Stefano aveva speso parole d’amore per la sua dolce metà. E Mara lo ricorda anche oggi mostrando proprio quello stralcio di intervista, con la dedica che Stefano aveva fatto a Belen, anche se in quel momento, non stavano insieme. Oggi invece lei, Santiago e Stefano sono di nuovo una famiglia. E il ballerino si commuove nel rivedere le immagini del matrimonio ma soprattutto nel vedere il piccolo Santiago che oggi è un ometto! Mara ha quindi chiesto a Stefano quale sia stato il momento in cui si sono ritrovati: “ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati, siamo riusciti a resistere alle intemperie della vita siamo stati fortunati e ringrazio la vita per quello che abbiamo” ha commentato Stefano. Ha spiegato che forse nella vita bisogna capire quanto si era fortunati quando si perde una persona, nel suo caso però l’ha ritrovata ed è quello che conta. Mara vuole poi anche sapere se ha voglia di dare un fratellino o dei fratellini al piccolo Santi.

STEFANO DE MARTINO E BELEN: IN ARRIVO UN FRATELLINO PER SANTIAGO? LE PAROLE DEL CONDUTTORE

Dalla domanda di Mara il via a una serie di doppi sensi e battutacce: “Se ho voglia di dare un fratellino a Santiago? – rivela l’ex ballerino – io c’ho sempre voglia, perché mi piacciono i bambini, ne vorrei almeno tre. Se ci stiamo provando? Io ci metto del mio, la materia prima – spiega con ironia l’ospite – non scarseggia. Sto sempre in giro ma ti assicuro che quando torno a casa mi dedico alla famiglia”. Stefano quindi ammette che lui e Belen stanno provando ad allargare la famiglia. Dopo il loro “ritorno” si è detto più volte che la Rodriguez fosse incinta ma per il momento, quelle arrivate alla ribalta della cronaca rosa, erano solo indiscrezioni infondate.