Nathaly Caldonazzo vs Andrea Ippoliti: “Mi fai schifo, sto vivendo un film horror”

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 10 ottobre 2019 c’è stato l’acceso confronto tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo. I due che sono stati protagonisti della seconda edizione di Temptation Island VIP non hanno perso occasione per dirsene di ogni. Nathaly entrata in un primo momento da sola nello studio di Uomini e Donne ha raccontato di non aver visto o sentito Andrea dopo la fine del programma e di esser rimasta molto turbata del fatto che invece il suo ex abbia anche fatto capire pubblicamente che era in compagnia di Zoe. Nathaly ha commentato: “Mi sembra di vivere in un film horror, non riesco a crederci” ha detto la Caldonazzo ancora visibilmente provata. Non solo per la fine della sua storia d’amore ma perchè non crede che per tre anni ha avuto al suo fianco una persona così, una persona che oggi le fa schifo.

NATHALY CALDONAZZO VS ANDREA IPPOLITI: LO SCONTRO A UOMINI E DONNE

“È un essere… è deprimente, scioccante… mi sembra di vedere un film horror. Lui è un bugiardo e narcisista patologico. Sono personaggi deleteri per le donne. – e aggiunge – Lui non ha anima, non ha sentimenti e ringrazio Temptation che mi ha aperto gli occhi su chi è questa persona” queste alcune delle dichiarazioni che Nathaly ha fatto nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Insieme a Maria de Filippi ha cercato di capire cosa sia successo prima e dopo questa esperienza ma Nathaly è davvero molto turbata per come è andata questa storia, amareggiata, a quanto pare, per aver perso dietro a un uomo come Andrea, tre anni della sua vita.

Una volta entrato in studio anche Andrea, la Caldonazzo ha attaccato: “Ma tu mi fai schifo, mi fai vomitare. Sei una persona ridicola!” . Nathaly gli ha fatto cpaire che avrebbe dovuto anche non accettare l’invito e vergognarsi di mostrarsi a tutta Italia dopo quello che aveva fatto. Andrea invece ha approfittato di questa occasione per scusarsi con la Caldonazzo per i toni usati nel confronto. Scuse rivolte anche ad Alessia Marcuzzi. Maria de Filippi ha provato a capire nel corso del confronto la natura dei sentimenti di Andrea e di Nathaly ma probabilmente alla fine si è arresa anche lei. Andrea ha invece definito Nathaly una persona tossica, una persona deleteria, l’unica donna in grado di fargli provare determinate emozioni brutte.

Alessia Marcuzzi che abita a Milano vicino la Caldonazzo si è augurata di non vedere, per il bene della donna e quello di Andrea, i due vicini insieme. “Non possono stare insieme” ha sentenziato la conduttrice di Temptation Island VIP.